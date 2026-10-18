Por: Portal Bogotá

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El ballet cobra un nuevo significado en Bogotá como una plataforma para fortalecer la creatividad, el trabajo en conjunto y la expresión artística. De acuerdo con el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, surge el taller denominado ‘Creando mundos desde el Ballet’, una iniciativa que une el esfuerzo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza de Bogotá. Este taller invita a bailarines, docentes, estudiantes y artistas escénicos con experiencia intermedia o avanzada en ballet clásico a descubrir diferentes formas de comunicación a través del movimiento. Según la información suministrada, la cita será el 20, 21 y 24 de octubre en la sede de la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera #17-01.

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Este espacio académico y de creación se concibe como una oportunidad para quienes desean ahondar en las técnicas del ballet y convertirlas en herramientas para narrar historias o transmitir emociones. Además, se abre la posibilidad de que los asistentes participen en ejercicios de creación colectiva, enfocándose no solo en el desarrollo técnico sino también en el valor expresivo del cuerpo y la interacción entre los participantes.

La dirección del taller estará a cargo de Nathaly Montaño, reconocida como maestra en Danza y Dirección Coreográfica y egresada con distinción meritoria de la Corporación Universitaria CENDA. Con una trayectoria profesional de más de diez años que abarca labores como bailarina, coreógrafa, docente universitaria e investigadora en el campo del movimiento, Montaño introduce un enfoque integral en el proceso de formación.

La estructura del taller comprende tres fases principales: la primera dedicada al fortalecimiento de la técnica de ballet; la segunda, orientada a explorar referentes clásicos del repertorio; y finalmente, un ejercicio creativo en el que cada participante podrá aportar ideas para construir conjuntamente una propuesta artística original. En palabras de los organizadores, el énfasis se sitúa en el uso de la pantomima, la calidad del movimiento y el reconocimiento mutuo, entendiendo el ballet como un lenguaje de conexión entre quienes comparten el escenario.

De esta forma, ‘Creando mundos desde el Ballet’ ofrece a los artistas la posibilidad de profundizar en esta disciplina, compartir su experiencia y abrirse a nuevas posibilidades en compañía de otros. Es una invitación a quienes tengan experiencia a sumarse y descubrir cómo la técnica y la imaginación pueden unirse en creaciones colectivas y originales. Este evento cuenta con el respaldo de Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, tal como lo destacan las fuentes principales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el taller ‘Creando mundos desde el Ballet’ en Bogotá?

El taller ‘Creando mundos desde el Ballet’ se desarrollará el martes 20, miércoles 21 y sábado 24 de octubre de 2026 en la sede de la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01, según información de Idartes y la programación oficial del evento.

¿Qué significa pantomima en el ballet y cómo se emplea en este taller?

La pantomima en el ballet es una técnica que utiliza gestos codificados y expresivos para narrar historias o transmitir emociones sin necesidad de palabras. En este taller, la pantomima se empleará como parte fundamental del proceso creativo, permitiendo a los participantes explorar nuevas formas de expresión y profundizar en la comunicación escénica colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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