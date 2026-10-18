Por: EL PILON SA

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Un video captado en Valledupar muestra una situación que preocupa a residentes y conductores: el rebosamiento simultáneo de tres alcantarillas en la avenida Simón Bolívar, específicamente en la zona del semáforo de la "Y" del barrio San Martín. De acuerdo con un reporte divulgado por El Pilón, este hecho se suma a una serie de situaciones similares ocurridas recientemente en otros puntos de la ciudad, alimentando las quejas que se han escuchado durante los últimos días.

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Todo inició con el desbordamiento de una alcantarilla, previamente denunciada por habitantes del sector. Esta presentó un rebosamiento completo durante el aguacero, lo que fue registrado en video. Una vez pasado el periodo de lluvias, la problemática se agravó cuando otros dos puntos cercanos también comenzaron a expulsar aguas residuales, lo que hizo que las tres alcantarillas simularan el funcionamiento de fuentes, pero con líquidos potencialmente contaminados, justo en plena vía pública.

De acuerdo con El Pilón, la acumulación de agua y la expulsión de residuos por las alcantarillas terminaron afectando la movilidad en este concurrido tramo de Valledupar, una zona por donde diariamente se movilizan motociclistas, conductores y peatones. La escena evidenciada en el video provocó inquietud, no solo por los problemas de tránsito, sino también por el riesgo sanitario que representa la exposición a aguas residuales, especialmente en circunstancias de lluvias intensas que ya han generado conflictos similares en distintos sectores de la ciudad.

Las quejas recogidas en el reporte señalan que no se trata de una situación aislada, sino de un problema recurrente: las lluvias han dejado al descubierto fallas en el sistema de alcantarillado y en el drenaje de aguas lluvias. Esto obliga a las comunidades afectadas y a los actores viales a transitar en condiciones que pueden considerarse peligrosas, tal como quedó registrado en la grabación compartida por El Pilón en sus canales digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se rebosaron varias alcantarillas en Valledupar durante las lluvias?

Según lo informado por El Pilón, el rebosamiento de varias alcantarillas en la avenida Simón Bolívar se produjo tras un fuerte aguacero. Inicialmente, una sola estructura fue la afectada, pero con el paso de las precipitaciones el desbordamiento alcanzó otros dos puntos cercanos, sumándose así al problema original. Aunque el reporte no especifica las razones técnicas, sí indica que este tipo de hechos suele relacionarse con la acumulación de agua y posibles fallas en el sistema de alcantarillado durante eventos climáticos intensos.

¿Qué riesgos genera el rebosamiento de alcantarillas para peatones y conductores?

De acuerdo con el reporte de El Pilón, el rebosamiento de aguas residuales en vías concurridas, como la avenida Simón Bolívar en Valledupar, afecta directamente la movilidad de peatones y conductores, incrementando el peligro de accidentes y exponiendo a la población a posibles riesgos sanitarios, debido al contacto con aguas contaminadas. Además, este tipo de incidentes puede dificultar la circulación normal y aumentar la preocupación en sectores que ya reportan problemas similares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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