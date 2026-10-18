Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Clásico RCN Sistecrédito 2026 tendrá este lunes 19 de octubre su tercera etapa recorriendo distintos sectores de Ibagué, en una jornada que será clave para la competencia ciclística. Según la información oficial, difundida por la organización del evento, la caravana partirá desde el sector de El Salado, lo que supone un punto estratégico de ingreso a la ciudad. La ruta continuará hacia la glorieta de ese mismo sector, conectando de inmediato con un punto importante como la rotonda del Aeropuerto Perales, referencia para el tráfico y la logística en Ibagué.

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La ruta avanza posteriormente en dirección al Parque Deportivo, un espacio frecuentado tanto por deportistas como por residentes, para luego tomar la avenida Pedro Tafur. De acuerdo con la organización, el trayecto seguirá hasta la glorieta de Mirolindo, permitiendo a los participantes recorrer ejes viales reconocidos por su flujo vehicular. Tras dicho punto, la competencia seguirá por el sector conocido como Carnaval del Pollo y el viaducto del SENA, puntos neurálgicos donde se prevén variaciones en el tráfico y la organización vial local.

Después, los ciclistas pasarán por la avenida Cuarta, en el sector del Estadio, y seguirán por la iglesia de San Tadeo hasta llegar al estadio Manuel Murillo Toro, sitio emblemático para la ciudad. Desde ahí, se tiene previsto que la caravana suba por la Cuarta hasta la zona de Isla 25 y tome la avenida Ferrocarril con destino a la Terminal de Transportes. Según la información suministrada, la travesía continuará hacia la avenida Primera, cercana al Parque de la Música, lo que significa un descenso hacia el barrio Libertador. Posteriormente, la caravana pasará por Chapetón hasta alcanzar el sector de Barbacoa, punto final señalado para esta etapa.

La logística del evento contempla restricciones de movilidad, pues se ha anunciado que los cierres viales en Ibagué tendrán lugar entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. Por eso, las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales antes de cualquier desplazamiento. Así, Ibagué será protagonista durante varias horas de una competencia que transita por algunos de sus sectores más emblemáticos, según lo publicado por la organización del Clásico RCN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la ruta específica del Clásico RCN Sistecrédito 2026 en Ibagué?

La ruta detallada, de acuerdo con la organización, inicia en El Salado, pasa por la glorieta del sector, la rotonda del Aeropuerto Perales, sigue hacia el Parque Deportivo, la avenida Pedro Tafur y la glorieta de Mirolindo. Continúa por Carnaval del Pollo, el viaducto del SENA, avenida Cuarta, Estadio, iglesia de San Tadeo, estadio Manuel Murillo Toro, sube a Isla 25, toma la avenida Ferrocarril hasta la Terminal de Transportes y avanza por avenida Primera, Parque de la Música, barrio Libertador y Chapetón, hasta finalizar en Barbacoa.

¿A qué hora y en qué sectores de Ibagué habrá cierres viales por el Clásico RCN?

Las restricciones de tránsito en Ibagué están programadas para entrar en vigor entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., según la información publicada. Se recomienda consultar previamente los canales oficiales de las autoridades de tránsito para precisar los segmentos afectados, rutas alternas y posibles modificaciones, ya que los cierres impactarán sectores como El Salado, Aeropuerto Perales, Mirolindo, avenida Cuarta, estadio Manuel Murillo Toro, Isla 25, avenida Ferrocarril, avenida Primera, Libertador, Chapetón y Barbacoa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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