Por: Noticiero 90 minutos

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En Cali, la medida de pico y placa continúa en vigor durante el segundo semestre del 2026. Según información confirmada por la Secretaría de Movilidad de Cali, los conductores deben estar atentos a la terminación de la placa de su vehículo, pues la normativa busca regular el tránsito y mitigar la congestión vehicular en la capital del Valle del Cauca. Para este lunes, la restricción cubre a los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 9 y 0, desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche.

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La rotación actual de pico y placa empezó el primero de julio y se mantendrá de lunes a viernes. La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que los días de restricción varían según el último número de la placa: lunes para las terminadas en 9 y 0, martes para 1 y 2, miércoles para 3 y 4, jueves para 5 y 6, y viernes para 7 y 8. Sábados, domingos y festivos están exentos de esta medida. Es fundamental que los ciudadanos consulten el calendario oficial antes de conducir para evitar sanciones.

Durante los primeros días de julio, la Secretaría de Movilidad aclaró que la ciudad tuvo una etapa pedagógica para socializar la nueva rotación. Posteriormente, desde el seis de julio, comenzaron las sanciones a quienes no respeten la restricción. Los conductores sorprendidos transitando en horario no permitido se exponen a una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo.

La normativa invita a caleños y visitantes a informarse a través de los canales oficiales antes de salir a la vía pública. Existen excepciones contempladas en la reglamentación, pero cada conductor debe verificar si aplica para su caso particular. Cumplir con la disposición no solo evita inconvenientes legales, sino que también contribuye a la movilidad de todos los que habitan o transitan por Cali.

La organización y el respeto por el pico y placa permiten un mejor flujo vehicular y aminoran el riesgo de sanciones económicas o de inconvenientes adicionales. Por eso, revisar la programación antes de desplazarse y estar atento a los comunicados de la Secretaría de Movilidad es esencial para quienes necesitan movilizarse por Cali durante la semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de pico y placa en Cali para vehículos particulares?

La programación de pico y placa en Cali define las restricciones de circulación para vehículos particulares de lunes a viernes, según el último dígito de la placa. Los lunes, no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0; martes, las que finalizan en 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6; y viernes, 7 y 8. Sábados, domingos y días festivos no tienen restricción.

¿Qué sanciones reciben los conductores que no cumplen el pico y placa en Cali?

Quienes no cumplen la restricción de pico y placa en Cali pueden recibir una sanción económica correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, de acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de la ciudad. La multa y la inmovilización buscan desincentivar el incumplimiento de esta normativa.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.