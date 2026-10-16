Por: Noticiero 90 minutos

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La circular emitida por la Institución Educativa Nuevo Latir, ubicada en el oriente de Cali, ha suscitado preocupación entre la comunidad escolar y defensores de los animales, al prohibir la alimentación de gatos y perros que permanecen en el plantel. De acuerdo con la información publicada por 90 Minutos, esta medida fue tomada después de que el rector, Hugo Alberto Lozano Valderrama, advirtiera un aumento considerable en la población de animales, especialmente gatos. Lozano Valderrama explicó que los felinos causaron daños en materiales escolares, oficinas y equipos de cómputo, además de generar riesgos sanitarios. Pese a ello, el rector aseguró que desde 2011, año de fundación de la institución, se ha trabajado por el cuidado responsable de los animales y se han adelantado campañas de sensibilización, esterilización, vacunación y desparasitación. Incluso, varios animales han sido adoptados por parte de la comunidad educativa.

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A raíz del problema actual, se informó que la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) llevará a cabo una evaluación técnica y pedagógica en el colegio. Según Carmen Elena Domínguez Murillo, directora técnica de la UAEPA, el procedimiento incluirá una visita especializada para identificar cada gato, valorar su estado de salud y definir si requieren esterilización o atención veterinaria. Además, se implementarán jornadas educativas para reforzar conceptos de tenencia responsable y protección animal entre los miembros de la institución.

Durante una actividad de sensibilización, el Centro de Bienestar Animal señaló que la alimentación de gatos en estado de vulnerabilidad no debe prohibirse, aunque es necesario que se ofrezca de manera organizada y responsable. Esta opinión fue sostenida también por Diego Alejandro Bonilla Peña, inspector de Policía especializado en Protección Animal, quien recordó la importancia de evitar el hambre, la sed y el maltrato animal, así como de mantener el diálogo con las directivas escolares. La UAEPA insistió en que se buscarán alternativas para la gestión de la colonia felina, considerando medidas que incluyan recomendaciones sobre alimentación y control del ingreso de gatos a los espacios académicos.

De acuerdo con el Centro de Bienestar Animal, existen en Cali más de 80 colonias felinas identificadas. Por este motivo, la atención en Nuevo Latir se enmarca dentro de rutas institucionales que buscan proteger a los animales y al mismo tiempo asegurar la convivencia en la comunidad educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se prohibió alimentar a los gatos en la Institución Educativa Nuevo Latir de Cali?

La decisión se debió al aumento de la población de gatos y los daños sanitarios y materiales reportados por las directivas, según explicó el rector Hugo Alberto Lozano Valderrama en declaraciones recogidas por 90 Minutos. Además, se buscó controlar los problemas de convivencia y salud originados por la presencia de los animales en el colegio.

¿Qué acciones tomará la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal en Nuevo Latir?

La UAEPA realizará una evaluación veterinaria y social de la colonia felina, implementará jornadas pedagógicas sobre cuidado animal y propondrá medidas para garantizar el bienestar de los gatos y mejorar la convivencia escolar. Asimismo, evalúa mecanismos de esterilización, identificación y recomendaciones sobre alimentación responsable.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.