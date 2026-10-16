Por: Noticiero 90 minutos

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Para iniciar el día bien informado, es clave conocer los más recientes acontecimientos destacados en Cali y Colombia, de acuerdo con información presentada por el Noticiero 90 Minutos y el canal regional Telepacífico. En el panorama económico y energético, el alcalde Alejandro Eder anunció el plan para que la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cali (EMCALI) adquiera la hidroeléctrica Salvajina. Esta movida estratégica pretende fortalecer las finanzas de EMCALI y reducir su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de precios en la bolsa energética. La transacción se financiaría con la participación accionaria que la empresa posee en Celsia y solo podrá completarse con la autorización del Concejo municipal, proyectando el cierre del acuerdo para 2027.

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En materia internacional, la presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, fue designada por el alcalde Eder para representar a la ciudad en dos cumbres organizadas por Naciones Unidas. Su viaje a Viena (Austria) y Ereván (Armenia) tiene como propósito exponer los desafíos locales asociados a la minería ilegal, que afecta significativamente las fuentes hídricas de Cali. Además, la agenda busca posicionar a la capital vallecaucana como ejemplo en biodiversidad y atraer cooperación internacional para las labores de reconstrucción posteriores al terremoto ocurrido el 10 de agosto, según precisó el medio citado.

Una iniciativa cultural y comunitaria se materializa en el barrio Obrero, donde progresa la instalación de esculturas que rinden tributo al legado de la salsa. Hasta ahora se han dispuesto cinco de las doce esculturas planificadas, entre ellas algunas dedicadas a íconos como Joe Arroyo, Celia Cruz y Jairo Varela. El objetivo es transformar el sector en un museo al aire libre, recuperar el espacio público y fortalecer la identidad ‘salsera’ que caracteriza a Cali.

Respecto a la convivencia ciudadana, más de 100 infractores del Código de Policía colaboran actualmente en la limpieza y renovación del barrio Sucre. Estas actividades de trabajo comunitario permiten a los infractores conmutar sus multas economizando recursos y mejorando el entorno. Según las autoridades, durante 2026 alrededor de 5.000 personas se han vinculado a este mecanismo, logrando reducir la reincidencia de comportamientos indebidos en más del 90 %.

Finalmente, el turismo marítimo estuvo en auge durante la semana de receso escolar, con más de 37 mil pasajeros movilizándose por el Pacífico colombiano. Buenaventura lideró el flujo de viajeros, seguida por Tumaco, Guapi y Bahía Solano. La Dirección General Marítima (DIMAR) reiteró la importancia de utilizar embarcaciones autorizadas y portar chalecos salvavidas como medida preventiva para evitar emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza el proceso de adquisición de la hidroeléctrica Salvajina por parte de EMCALI?

La adquisición de la hidroeléctrica Salvajina por parte de EMCALI es una estrategia liderada por el alcalde Alejandro Eder para impulsar el fortalecimiento financiero de la empresa y minimizar su dependencia de la bolsa energética. El proceso, que contará con financiación apalancada en la participación accionaria de EMCALI en Celsia y requiere autorización del Concejo, tiene proyectado su cierre para 2027, según informó el Noticiero 90 Minutos.

¿Qué logros y metas tiene Cali en la agenda internacional contra la minería ilegal y en materia de biodiversidad?

La presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, representará a la ciudad en dos cumbres de Naciones Unidas en Viena y Ereván. Su misión es visibilizar los retos que afronta la ciudad a causa de la minería ilegal, la amenaza sobre los recursos hídricos y posicionar a Cali como referente en biodiversidad, además de buscar cooperación internacional para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con lo informado por el noticiero regional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.