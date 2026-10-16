Por: Noticiero 90 minutos

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El barrio Obrero de Cali, conocido como un importante referente de la salsa en la ciudad, experimenta hoy una marcada transformación con el inicio de la instalación de 12 esculturas que homenajearán a figuras clave del género. De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Cali, ya se encuentran instaladas cinco de estas esculturas y quedan siete por emplazar a medida que sean entregadas. La administración local ha decidido mantener las piezas restantes cubiertas, creando así un ambiente de expectativa y curiosidad tanto en los residentes como en los visitantes del sector.

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El montaje de cada escultura implica un proceso técnico cuidadoso, cuyo lapso es de entre 45 minutos y una hora. Andrés Felipe Arroyo Sánchez, ingeniero residente de la obra, detalló que la instalación inicia siempre con la verificación de la orientación establecida por la curaduría. Posteriormente, se marcan y perforan los puntos exactos para anclar cada figura de forma segura. Según Arroyo Sánchez, esta intervención tiene un valor simbólico: "Estas esculturas son algo cultural, algo que va a ser un emblema de la ciudad, especialmente del barrio Obrero". Además, invitó a las personas a visitar estos nuevos puntos y tomarse fotografías junto a las obras, celebrando así el legado musical y cultural que representan.

El proyecto incluye esculturas de artistas destacados como Joe Arroyo, Celia Cruz, Wilson Manyoma, Roberto Roena y Jairo Varela. También homenajea a miembros de reconocidas agrupaciones y compositores como Nino Caicedo y Alexis Lozano, de Guayacán Orquesta; Umberto Valverde, Daniel Santos, Bobby Cruz, Willy Rosario, Tito Cortés y Willy García. Así, el barrio Obrero se encamina a convertirse en un museo al aire libre, abierto a caleños, turistas y aficionados de la salsa.

La iniciativa forma parte de un plan de transformación cultural y urbana liderado por el alcalde Alejandro Eder, que busca la recuperación de espacios públicos a través del arte, la memoria y la identidad colectiva. Este proceso creativo es dirigido por la maestra Rosana Lombana, junto con artistas plásticos de las universidades de Bellas Artes y del Valle, quienes desarrollan su trabajo en un taller del centro de la ciudad. Finalizada la instalación de las 12 esculturas, el barrio fortalecerá su conexión con el patrimonio musical que caracteriza a Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas de salsa homenajeados con esculturas en el barrio Obrero de Cali?

El proyecto destacado por la Alcaldía de Cali contempla esculturas de reconocidos exponentes de la salsa como Joe Arroyo, Celia Cruz, Wilson Manyoma, Roberto Roena y Jairo Varela. También se incluyen figuras como Nino Caicedo y Alexis Lozano de Guayacán Orquesta, Umberto Valverde, Daniel Santos, Bobby Cruz, Willy Rosario, Tito Cortés y Willy García, seleccionados por su legado en la historia musical de la ciudad.

¿Cómo se realiza el proceso de instalación de las esculturas en el barrio Obrero?

De acuerdo con el ingeniero Andrés Felipe Arroyo Sánchez, la instalación inicia con la verificación de la orientación curatorial de cada pieza. Luego se marcan y perforan los puntos donde se van a fijar las esculturas, un procedimiento que puede tardar entre 45 minutos y una hora. Este trabajo técnico busca resaltar el valor cultural y asegurar la seguridad de las estructuras en espacio público.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.