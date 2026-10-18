Por: EL PILON SA

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La comunidad de Valledupar se encuentra conmocionada tras la muerte de Rigoberto Tapia, quien falleció después de luchar por su vida en una clínica local, tras un grave accidente de tránsito ocurrido el jueves en la zona rural del municipio. De acuerdo con el reporte citado por EL PILÓN, el siniestro tuvo lugar a las 8:30 a. m. en la carretera que conecta Valledupar con Río Seco, específicamente en la entrada al corregimiento de Los Corazones, al norte de la capital del Cesar.

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El trágico accidente involucró a una motocicleta conducida por Tapia y otro vehículo, contra el cual se produjo una colisión violenta. El impacto fue tan severo que los dos ocupantes de la moto quedaron tendidos sobre la vía. Testigos que transitaban por la zona acudieron rápidamente para prestar auxilio y solicitaron una ambulancia, lo que permitió trasladar a ambos heridos con vida a un centro asistencial. Lamentablemente, el estado de Tapia era crítico y, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo sobrevivir.

El otro motociclista implicado en el hecho fue identificado como Fabián Rivera. Según la información proporcionada, Rivera permanece bajo estricta observación médica en Valledupar luego de haber sido sometido a una cirugía por las graves fracturas que sufrió en distintas partes de su cuerpo. El pronóstico para Rivera sigue siendo reservado debido a la magnitud de sus lesiones.

La muerte de Tapia ha generado profundo dolor entre los habitantes del sector rural, pues tanto él como Rivera eran conocidos por su trabajo en predios agrícolas y por ser padres de familia. Los hijos de ambos asisten a la Escuela Rural Mixta de Los Corazones, donde la noticia ha causado gran pesar. EL PILÓN destacó que Rigoberto Tapia deja tres hijos inconsolables tras su fallecimiento.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito del municipio continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer la dinámica del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados. Estos procedimientos buscan brindar claridad y justicia a las familias afectadas por este lamentable hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente fatal en la vía Río Seco–Valledupar?

El accidente se presentó la mañana del jueves en la entrada del corregimiento de Los Corazones. La motocicleta donde se movilizaba Rigoberto Tapia colisionó con otro vehículo, dejando a los dos ocupantes de la moto gravemente heridos. Ambos fueron trasladados de urgencia, pero Tapia falleció horas después. La otra víctima, Fabián Rivera, sigue hospitalizada y bajo observación médica, de acuerdo con información de EL PILÓN.

¿Qué investigaciones adelantan las autoridades de tránsito tras el accidente en Valledupar?

Las autoridades de tránsito del municipio se encuentran recopilando información y reconstruyendo el accidente para establecer exactamente cómo sucedieron los hechos. Su trabajo incluye determinar el grado de responsabilidad de cada conductor implicado en el siniestro, según informó EL PILÓN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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