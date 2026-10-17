Por: EL PILON SA

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Este lunes 19 de octubre, la empresa Energua llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y adecuación de la infraestructura eléctrica, lo que ocasionará interrupciones temporales del servicio de energía en varios sectores de Valledupar y en zonas de otros municipios del Cesar y La Guajira. De acuerdo con la información proporcionada por Energua, estas acciones hacen parte de una programación dirigida a fortalecer las redes eléctricas y reducir la probabilidad de fallas, priorizando la seguridad y la continuidad del suministro para la ciudadanía.

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En Valledupar, el circuito Guatapurí 3 será el principal foco de intervención, pues están programadas suspensiones entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Los barrios afectados incluyen Garupal en sus cuatro etapas, El Amparo en la calle 9C entre las carreras 19E y 22, Iracal, Eneal, Las Flores, La Popa, Villa Concha, 5 de Enero, 20 de Julio y Brisas de La Popa. También se verán impactados los sectores que comprenden desde las carreras 19A a 23 entre las calles 9 y 16 y de las carreras 28 a 37 entre las calles 7A y 11B, abarcando además transversales y diagonales 12 a 28 del sector Eneal y la avenida La Popa. Además, se incluyen espacios públicos relevantes como la glorieta de La Monja y los parques Garupal y Garupal Cuarta Etapa, así como los Cerros del Batallón La Popa.

De igual manera, en la zona urbana, específicamente en Los Cortijos entre las carreras 19 y 19C y desde la calle 8 hasta la 11, los habitantes y quienes estén en las áreas próximas al Coliseo Cubierto enfrentan una interrupción focal temprana, de 7:00 a 7:30 de la mañana. Dicho sector, junto con Ichagua, Los Músicos, Villa Mónica y otras áreas de Los Cortijos y El Amparo, experimentarán suspensiones intermitentes durante el día. Se resalta que, en parte del sector de Los Cortijos y cerca al Coliseo Cubierto, la interrupción se repetirá entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde.

En el municipio de El Copey, el circuito Salvación 2 estará sin servicio desde las 6:20 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, tanto en áreas urbanas como rurales. Entre los barrios urbanos afectados figuran 27 de Abril, San Carlos, Centro, urbanización Villa Liliana, Las Delicias, La Esperanza y Villas del Cesar; y en zona rural, Alejandría, El Rosario, Cuatro Esquinas, El Diamante y otros. De acuerdo con Energua, también se ejecutarán labores en La Jagua del Pilar (La Guajira) y Manaure (Cesar), específicamente en la zona rural de La Jagua del Pilar y en San Antonio de Manaure, por medio del circuito Balcón del Cesar 1, entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde.

Energua recomendó a los usuarios verificar los horarios y sectores programados, y les exhortó a planificar sus actividades para evitar contratiempos. Según la empresa, las acciones incluyen mantenimiento y adecuación de redes, cambio de postes, reemplazo de componentes y otras medidas preventivas, labores que requieren la suspensión momentánea del servicio para preservar la seguridad de los equipos técnicos y de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Valledupar tendrán suspensión de energía este lunes según Energua?

De acuerdo con la programación de Energua, los principales barrios de Valledupar donde se suspenderá el suministro eléctrico este lunes son Garupal (en todas sus etapas), El Amparo, Iracal, Eneal, Las Flores, La Popa, Villa Concha, 5 de Enero, 20 de Julio, Brisas de La Popa, Ichagua, Los Músicos, Villa Mónica y Los Cortijos. Las áreas cercanas al Coliseo Cubierto también están incluidas en las interrupciones, así como sectores comprendidos entre las carreras 19A y 23, 28 a 37 y varias calles y avenidas del sector Eneal y La Popa.

¿Por qué Energua realiza mantenimiento eléctrico y suspende el servicio temporalmente?

Energua indicó que las suspensiones de energía se deben a labores de mantenimiento preventivo y adecuación de la infraestructura eléctrica, como el cambio de postes, adecuación de redes y reemplazo de componentes. Estas acciones, que requieren interrupciones temporales para garantizar la seguridad de los técnicos y usuarios, buscan fortalecer el sistema eléctrico y prevenir posibles fallas o emergencias en el suministro futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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