Por: EL PILON SA

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Rosa Elvira Ternera Soto, boxeadora originaria del Cesar, viajó a la ciudad de Puebla, México, con el propósito de representar a la Selección Colombia en el Elite Continental Championships, evento programado del 17 al 25 de octubre de 2026 en el Gimnasio Miguel Hidalgo. Este certamen se destaca como un escenario clave en el proceso de clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y constituye una valiosa oportunidad para que la deportista aspire a asegurar un cupo en la cita deportiva continental, de acuerdo con la información proporcionada.

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A sus 26 años, Ternera Soto, quien nació en el corregimiento de San Diego y ha mantenido una trayectoria vinculada a los municipios de La Paz y Becerril, llega al campeonato respaldada por destacados resultados obtenidos en ámbitos nacionales e internacionales. Entre sus principales logros se cuentan la medalla de bronce alcanzada en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023 y la misma distinción lograda en la Copa América de Boxeo, que tuvo lugar en Ibagué en el año 2025. Estos antecedentes refuerzan su posición como una de las figuras más relevantes de la delegación nacional.

La participación de Ternera Soto se desarrolla dentro de un grupo conformado por 14 deportistas, tres entrenadores y un delegado, según la información suministrada. El campeonato reúne a 182 boxeadores provenientes de diferentes países, lo que añade un alto nivel competitivo a la cita. Durante el desarrollo de la competencia estarán en disputa cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027, distribuidos tanto en la rama masculina como en la femenina y en las distintas categorías de peso, lo cual hace aún más exigente el nivel del torneo.

La boxeadora buscará aprovechar cada combate como parte fundamental del proceso clasificatorio, con el objetivo de avanzar y asegurar su representación del Cesar en uno de los principales escenarios del boxeo continental. Su participación representa no solo una aspiración personal, sino también un orgullo para su departamento y para la Selección Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los logros más importantes de Rosa Elvira Ternera Soto en el boxeo?

De acuerdo con la información suministrada, los logros más relevantes de Rosa Elvira Ternera Soto en su carrera deportiva son la medalla de bronce en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023 y otra medalla de bronce en la Copa América de Boxeo, celebrada en Ibagué en 2025. Estas distinciones la respaldan como una de las principales representantes del boxeo colombiano en competencias nacionales e internacionales.

¿Para qué sirve el Elite Continental Championships en el proceso clasificatorio de boxeo?

El Elite Continental Championships es clave en el proceso clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027, disputándose cupos tanto en la rama femenina como masculina, y en las distintas categorías de peso. Según la información proporcionada, la participación en este campeonato permite a los boxeadores buscar un lugar en el evento continental.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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