Por: EL PILON SA

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Valledupar comenzó el domingo afectada por una interrupción total en el suministro de agua potable, una situación provocada por las fuertes lluvias que se presentaron el sábado. De acuerdo con el reporte entregado por la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar), la intensidad de las precipitaciones generó crecientes súbitas y elevó significativamente la turbiedad en la planta de tratamiento, lo que impidió el correcto proceso de potabilización del agua.

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Según información de Emdupar, desde las 3:30 a.m. el personal técnico inició labores para estabilizar el sistema, enfrentando las consecuencias directas de las lluvias. La suspensión general impactó a todos los usuarios del acueducto, quienes debieron adaptar su rutina a la falta del servicio mientras avanzaban los trabajos de recuperación.

Emdupar comunicó que la normalización en la distribución de agua se está llevando a cabo paulatinamente en los diferentes barrios de Valledupar. La entidad proyectó, con base en su diagnóstico, que entre las 10:00 a.m. y las 12:00 del mediodía se alcanzaría una reactivación superior al 80 % de la cobertura en toda la ciudad. Este proceso de restablecimiento responde a los esfuerzos por controlar la alta concentración de sedimentos y a la necesidad de salvaguardar la integridad de la red, así como la calidad del líquido distribuido a la población.

La situación reportada este domingo no es aislada. Emdupar reconoció que los cortes de agua asociados a las lluvias han sido un fenómeno repetitivo en Valledupar, principalmente cuando se presentan precipitaciones persistentes en la cuenca alta. En estos casos, la recomendación técnica consiste en suspender temporalmente la captación para evitar daños mayores en la infraestructura y garantizar que el proceso de potabilización no se vea comprometido.

Finalmente, la empresa atribuyó la intensidad y frecuencia de estas lluvias al fenómeno climático conocido como ‘El Niño’. A través de su comunicado, Emdupar subrayó que siguen adoptando medidas y ajustes operativos en la planta de tratamiento con el fin de estabilizar el servicio y minimizar las afectaciones ocasionadas por esta temporada climática.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el acueducto de Valledupar suspende el suministro de agua durante las lluvias?

La suspensión del servicio de acueducto en Valledupar ocurre durante fuertes lluvias porque el aumento de sedimentos en el agua obliga a Emdupar a detener la captación para evitar daños en la red y proteger el proceso de potabilización, de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño al servicio de agua en Valledupar?

Según Emdupar, el fenómeno de El Niño está relacionado con la intensidad y frecuencia de las lluvias que provocan el aumento de turbiedad y los cortes de agua, lo que obliga a implementar ajustes operativos en la planta de tratamiento para estabilizar la prestación del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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