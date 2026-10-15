La muerte de Germán Quintero, reconocido actor colombiano, dejó una huella de luto este jueves 15 de octubre de 2026, luego de que se informó que sucedió en la mañana por “complicaciones de salud”, sin saberse más detalles en principio.

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Lo cierto es que no pasó desapercibido el hecho de que una publicación en redes sociales sirvió como la divulgación de una situación que luego confirmaron sus más allegados.

Así fue como la fotógrafa Alejandra Quintero Sinisterra tomó un papel inesperado para replicar la triste noticia sobre el artista que estuvo en producciones como ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Escobar, el patrón del mal’.

“Germán Quintero Laverde, inmortal, único, intransferible e irrepetible . 1956-2026”, escribió la mujer que expuso la realidad y sobre la que ha salido a flote la cercanía con el fallecido.

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Un mensaje al que le sumó varias postales que reflejan algunos momentos del reconocido actor de la televisión colombiana permitió saber algo acerca de quien tiene un vínculo especial.

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Alejandra Quintero Sinisterra no solo es la sobrina de Germán Quintero, sino que es es una destacada fotógrafa, realizadora visual y productora colombiana radicada en Bogotá, reconocida por su versatilidad artística en el ámbito publicitario, editorial e industrial.

La artista se graduó en Comunicación Social en la Universidad de La Sabana, iniciando su incursión profesional en la fotografía durante la década de los años 2000.

Entre los años 2008 y 2016, lideró el equipo fotográfico de la revista SoHo Colombia como editora de fotografía durante ocho años continuos.

Su labor editorial e imágenes han sido publicadas en portadas y páginas interiores de reconocidos medios e editoriales como Semana, Televisa, Vice, El Malpensante, Exclama y la Editorial Planeta.

A través de esta trayectoria, consolidó un extenso portafolio que integra retratos de algunas de las figuras y personajes más representativos de la cultura y vida pública colombiana.

En el ámbito artístico, sus proyectos de autor ‘Sobreexpuestos’ (2010-2017) y ‘Balnearios’ (2010-presente) han sido seleccionados y expuestos en diversas ferias de arte y galerías en Colombia, Hungría y Japón.

A la par de sus iniciativas autorales, la fotógrafa desarrolló importantes campañas publicitarias en el mercado colombiano para marcas internacionales como Nike, Johnnie Walker, Sony Music, Converse y Movistar.

En el sector de la moda, realizó proyectos colaborativos en alianza con firmas y diseñadores de trayectoria como Olga Piedrahíta, Bettina Spitz y Ana Laverde.

Su formación previa en el área de la danza le otorgó una comprensión profunda sobre la anatomía corporal, el movimiento, las tensiones musculares y la postura humana.

Esta particular base técnica facilita su capacidad para dirigir modelos, artistas y talentos diversos durante las exigentes jornadas de producción fotográfica dentro del estudio.

A través de su empresa productora, la profesional gestiona proyectos integrales que abarcan desde el diseño del concepto y el casting hasta la iluminación y captura.

Recientemente, la creadora lideró la sesión fotográfica comercial para la campaña global denominada Chucks Charms de la renombrada firma internacional de calzado Converse.

En dicho proyecto, coordinó equipos multidisciplinarios de dirección de arte, estilismo, maquillaje y técnicos de iluminación en instalaciones especializadas situadas en la capital colombiana.

Su trabajo destaca por el trato equitativo hacia sus retratados, trabajando con la misma dedicación junto a modelos profesionales, celebridades o personas del común.

Su enfoque metodológico combina el rigor técnico del manejo de luces en estudio con una sensibilidad especial para captar emociones auténticas en cada encuadre.

La visibilidad internacional de sus imágenes consolida el posicionamiento del talento creativo colombiano en la industria global de la publicidad y la fotografía contemporánea.

Las obras y registros de su producción visual participan continuamente en plataformas internacionales especializadas en arte, mercadeo publicitario y difusión de la fotografía.

La artista mantiene un firme compromiso con la innovación visual, explorando constantemente nuevas herramientas conceptuales para enriquecer sus propuestas narrativas en la industria.

Su trayectoria demuestra el impacto que genera la integración de diversas disciplinas artísticas dentro del ejercicio profesional de la fotografía y la realización audiovisual.

La versatilidad de su propuesta le permite adaptarse con efectividad a los requerimientos técnicos y conceptuales exigidos por marcas de alcance mundial.

Alejandra Quintero Sinisterra continúa consolidando su firma personal como referente de la producción fotográfica comercial y la dirección visual en el territorio nacional.

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