La música tropical colombiana está de luto tras la muerte del cantante Álvaro Pava, reconocido por haber sido una de las voces de ‘La Sonora Dinamita’ de Lucho Argain. El artista falleció a los 65 años, dejando una trayectoria ligada a algunos de los temas más recordados de la cumbia.

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La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje de despedida en el que destacó el talento, el carisma y la contribución del intérprete al legado musical de la banda.

“Fue la voz de ‘Mil Horas’, uno de los temas más emblemáticos y queridos, que marcó generaciones y siguió sonando en todo el mundo”, expresó ‘La Sonora Dinamita’ en su homenaje.

En la publicación, los músicos también recordaron canciones como ‘La Suavecita’ y ‘La Despeinada’, que hacen parte del repertorio de la música tropical y continúan presentes en fiestas y celebraciones populares.

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“Tu voz siempre vivirá en la cumbia”, manifestó la agrupación, que además envió sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del cantante.

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¿De qué murió Álvaro Pava?

De acuerdo con la información entregada por fuentes cercanas al artista, Pava permaneció hospitalizado durante varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Monterrey, México, ciudad en la que vivía desde hacía aproximadamente 20 años.

El cantante habría enfrentado una neumonía severa que se complicó durante su hospitalización y derivó en un paro cardiorrespiratorio, según los reportes sobre su fallecimiento.

Días antes de confirmar su muerte, ‘La Sonora Dinamita’ había informado a sus seguidores que el intérprete se encontraba en estado delicado de salud. En ese momento, la agrupación pidió a sus seguidores que se unieran en oración por su recuperación.

Sin embargo, el viernes 9 de octubre de 2026 se conoció la noticia de su fallecimiento, que causó mensajes de tristeza entre admiradores y representantes de la música tropical.

La trayectoria musical de Álvaro Pava

Nacido en Barranquilla, Colombia, Álvaro Pava comenzó su camino en la música desde joven y fue construyendo una carrera que lo llevó a compartir escenarios con reconocidos artistas.

En 1986 participó como corista en presentaciones junto a figuras de la salsa, entre ellas Héctor Lavoe. Posteriormente, hizo parte de agrupaciones colombianas como El Tropicombo, antes de consolidar su carrera con La Sonora Dinamita.

Su paso por la agrupación le permitió llegar a públicos de distintos países y convertirse en una voz reconocida dentro de la cumbia. Su interpretación de ‘Mil Horas’ quedó vinculada a la historia musical de la banda y al repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Pava contribuyó a mantener vigente un género que ocupa un lugar importante en las celebraciones populares de Colombia y de otros países de América Latina.

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La Sonora Dinamita despide a una de sus voces

Tras conocerse la noticia, seguidores, colegas y agrupaciones musicales expresaron sus condolencias en redes sociales y recordaron el aporte del cantante al género tropical.

Para La Sonora Dinamita, su partida representa la pérdida de un compañero cuya voz quedó ligada a canciones que siguen sonando en escenarios, reuniones familiares y fiestas populares.

Aunque Álvaro Pava falleció en México, su historia artística permanece vinculada a sus raíces barranquilleras y a la música colombiana que llevó a distintos escenarios internacionales.

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