En medio de revelaciones sobre el mundo del espectáculo, una dolorosa situación personal salió a flote durante uno de los concursos más populares de la televisión colombiana.

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‘Yo me llamo’ 2026 tuvo una escena conmovedora en el capítulo del lunes 28 de septiembre de 2026 con la presentación de la doble de Selena Quintanilla, cuya situación provocó el llanto de Amparo Grisales.

La imitadora interpretó la canción ‘I will survive’ (‘Sobreviviré’, en español) y la emoción en el escenario desembocó en una confesión muy personal acerca de su madre.

Los jurados no solo aplaudieron a la doble de la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’ por su interpretación sino por la valentía para asumir su personaje, a pesar de la dolorosa situación vivida recientemente.

Amparo Grisales, que hace poco cumplió 70 años, no contuvo el llanto por la capacidad de la joven para ofrecer un espectáculo, en medio de un episodio que podría haberla perjudicado.

“Te presentaste e hiciste tu ‘performance’ (personificación) hermosísimo”, aseguró la ‘Diva’ que, entre lágrimas, la elogió por el resultado de su aparición frente a los expertos de Caracol Televisión.

De hecho, los otros dos jurados, Elder Dayán Díaz, y César Escola, también exaltaron la entereza y profesionalismo de la participante para alcanzar el nivel que registró ante los espectadores.

En medio de ese emotivo momento, hubo aplausos de pie para la imitadora de Selena Quintanilla en la edición de 2026 en ‘Yo me llamo’, que se caracteriza por su exigencia a los concursantes.

Incluso, Grisales fue mucho más allá y se acercó a la participante para ofrecerle un abrazo de consolación como parte del luto por el mencionado fallecimiento de su madre recientemente.

Las muertes en ‘Yo me llamo’ son un episodio que suele mover muchas fibras, en especial si se tiene en cuenta que para la ‘Diva’ el recuerdo de su madre es algo que suele conmoverla.

¿Qué decirle a una persona de luto por muerte de ser querido?

Acompañar a una persona que atraviesa la pérdida de un ser querido exige expresarse con respeto, sinceridad y empatía.

Ofrecer palabras sencillas y directas resulta más efectivo que recurrir a frases hechas que intenten justificar la partida o minimizar el dolor.

Expresiones como “siento mucho tu pérdida” o “estoy contigo en este momento difícil” validan el sufrimiento sin presionar emocionalmente al doliente.

Especialistas en duelo recomiendan reconocer abiertamente el dolor ajeno, evitando comentarios que busquen dar explicaciones apresuradas sobre la muerte.

Frases comunes como “ya está en un lugar mejor” o “debes ser fuerte” suelen generar distanciamiento emocional y frustración en quien padece la ausencia.

En lugar de consejos no solicitados tras la muerte de un ser querido, conviene ofrecer apoyo práctico mediante acciones concretas, como colaborar con tareas cotidianas o gestiones inmediatas.

Decir “aquí estoy para escucharte cuando quieras hablar” brinda un espacio seguro sin imponer conversaciones forzadas durante el proceso inicial.

El silencio compasivo y la presencia atenta constituyen herramientas valiosas cuando las palabras resultan insuficientes ante el impacto emocional de la pérdida.

Mantener el contacto en las semanas posteriores al funeral demuestra un compromiso real que trasciende el protocolo formal de las condolencias iniciales.

Recordar al fallecido con respeto y mencionar virtudes específicas de su vida reconforta a los familiares durante las etapas de aceptación.

Evitar comparaciones con vivencias personales permite que la persona doliente mantenga el protagonismo absoluto de su dolor sin distracciones innecesarias.

Brindar un acompañamiento constante y comprensivo facilita la asimilación paulatina de la pérdida dentro del entorno familiar y social.

Consultar guías especializadas en acompañamiento emocional ayuda a desarrollar habilidades comunicativas oportunas para apoyar a quienes enfrentan momentos difíciles.

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