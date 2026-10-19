Por: EL PILON SA

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Los departamentos del Cesar y La Guajira han mantenido histórica relevancia en la industria minera colombiana, siendo reconocidos por albergar las mayores operaciones de carbón en el país. De acuerdo con la información suministrada, estas dos regiones, impulsadas por empresas como Drummond y Cerrejón, concentran más del 85 % de la producción nacional de este mineral. Sin embargo, la transformación hacia energías más limpias a nivel mundial ha generado un cambio de enfoque en la minería, y ahora ambos departamentos emergen como territorios clave para la futura extracción de cobre.

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Según estudios del Servicio Geológico Colombiano, la Serranía del Perijá, que atraviesa La Guajira y el Cesar, presenta condiciones geológicas ideales para este objetivo. Las características de sus rocas y sistemas de fallas crean un entorno propicio para el hallazgo y eventual explotación de vetas de cobre. Para facilitar la identificación y aprovechamiento de este potencial, la zona se dividió en dos distritos principales. El Distrito Perijá Norte se ubica en La Guajira y abarca municipios como La Jagua del Pilar y Urumita, que suman cerca de 1.500 hectáreas con alta presencia de alteraciones geológicas relacionadas con el cobre. Por su parte, el Distrito Perijá Sur se sitúa en el Cesar y comprende más de 11.000 hectáreas, principalmente en jurisdicción de San Diego, pero también incluye los municipios de La Paz y Agustín Codazzi.

En busca de organizar la exploración y explotación de minerales estratégicos, el país implementó la Ronda Minera desde el 2025. A diferencia del sistema tradicional, donde los títulos mineros eran entregados al primer solicitante, con este mecanismo la Nación delimita Áreas Estratégicas Mineras (AEM), restringe solicitudes convencionales sobre ellas y otorga estos territorios mediante procesos de selección competitivos, favoreciendo las mejores propuestas económicas. En los años recientes, la Agencia Nacional de Minería ha liderado sesiones de coordinación con autoridades locales, especialmente en municipios como San Diego. Se han firmado actas que fijan zonas excluidas de minería por protección ambiental y estipulan que, en caso de avanzar estos proyectos, se priorizará la contratación de personal y servicios de la región, además de respetar las comunidades locales.

La urgencia por desarrollar el corredor del Perijá está directamente ligada a la transición energética global. Por ser un excelente conductor eléctrico, el cobre es fundamental para la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y sistemas tecnológicos avanzados. El consumo mundial de cobre alcanza los 28 millones de toneladas anuales, con Chile, Perú, la República Democrática del Congo y China como principales productores. No obstante, la disminución en las minas convencionales y el aumento de la demanda de tecnologías limpias elevan el valor de este mineral, posicionando a Cesar y La Guajira como nuevos referentes en la industria minera nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el cobre es vital para la transición energética en Colombia?

El cobre es esencial en la transición energética porque, como detalló el Servicio Geológico Colombiano, su alta conductividad lo hace indispensable en la fabricación de tecnologías como paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Esto lo convierte en un recurso clave para que Colombia avance hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

¿Qué áreas del Cesar y La Guajira fueron delimitadas para la exploración de cobre?

Según determinaciones de la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano, las zonas focalizadas para la exploración de cobre en Cesar y La Guajira corresponden a los distritos Perijá Norte y Perijá Sur. Estas áreas abarcan más de 1.500 hectáreas en La Jagua del Pilar y Urumita (La Guajira) y más de 11.000 hectáreas en San Diego, La Paz y Agustín Codazzi (Cesar), concentrando el mayor potencial de este mineral en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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