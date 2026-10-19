Por: EL PILON SA

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Durante el reciente fin de semana, el municipio de San Diego en Cesar vivió un momento histórico con la inauguración del acueducto en el corregimiento de Media Luna, obra liderada por el alcalde Unaldo Rocha. Según información compartida por el propio mandatario en su cuenta de Instagram, se trata de la intervención de saneamiento básico más ambiciosa que se ha ejecutado en el municipio, un proyecto que había sido planificado por cerca de ocho administraciones durante más de cuarenta años.

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Media Luna es destacada como una de las zonas más hermosas y productivas del Cesar, con una población aproximada de 7.000 habitantes. Estas personas ahora contarán con acceso directo a servicios básicos gracias a la nueva infraestructura, que aspira a transformar su calidad de vida de manera significativa. La importancia de esta obra radica no solo en su magnitud, sino también en la prolongada espera que implicó para la comunidad, que había visto desfilar a diferentes mandatarios sin lograr la concreción del proyecto.

El mandatario manifestó que, al asumir su administración, recibió el proyecto ya estructurado y se encargó de gestionar su viabilidad ante el Gobierno nacional. Finalmente, la optimización del sistema de acueducto se materializó gracias a una financiación cercana a los $25.208 millones, recursos provenientes del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), el cual es un mecanismo nacional para asignar recursos destinados a zonas que requieren intervenciones de construcción de paz.

De acuerdo con Rocha, la inversión responde a una estrategia dirigida a cerrar brechas sociales en un territorio calificado como prioritario, en un contexto de avances para la construcción de paz. La relevancia de la obra no se limita al acceso a agua potable, sino que se extiende al mejoramiento de la salud pública y la dignidad de los habitantes de Media Luna, quienes se beneficiarían de una prestación adecuada de servicios públicos.

Ese mismo día se marcó otro hito para la comunidad al dar inicio a la construcción del sistema de alcantarillado en el corregimiento. El mandatario local expresó: "La revolución de las obras sigue dejando huellas con la puesta del primer tubo de alcantarillado, un paso importante para el desarrollo y el bienestar de nuestra gente". Así, el municipio de San Diego avanza en la mejora de condiciones básicas para los habitantes de uno de sus corregimientos más emblemáticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos habitantes se beneficiarán con el nuevo acueducto en Media Luna, Cesar?

Según la información proporcionada por el alcalde Unaldo Rocha, el acueducto permitirá que alrededor de 7.000 habitantes de Media Luna tengan acceso directo a agua potable y mejores condiciones de saneamiento básico, lo que representa un avance significativo para este corregimiento reconocido por su productividad y belleza.

¿Qué es el OCAD Paz y cómo financió el acueducto de Media Luna?

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz) es un mecanismo nacional responsable de asignar recursos a proyectos en territorios priorizados por su contexto de construcción de paz. Según explicó Unaldo Rocha, el acueducto de Media Luna obtuvo una financiación de $25.208 millones a través de este organismo, lo que permitió su ejecución y puesta en marcha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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