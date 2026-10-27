Thomas Greg & Sons volverá a encargarse de la producción de pasaportes colombianos mediante un contrato de urgencia manifiesta por $240.352 millones, luego de que el Gobierno decidiera recurrir nuevamente a la compañía para garantizar la entrega de los documentos de viaje. La contratación quedó establecida en la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, suscrita por la Cancillería, y tendrá vigencia hasta el 17 de diciembre de 2027.

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La decisión representa un cambio en el modelo que había impulsado la administración de Gustavo Petro, que buscaba trasladar parte de la operación a entidades públicas colombianas en alianza con Portugal. Ese esquema contemplaba la participación de la Imprenta Nacional, el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Casa da Moeda portuguesa, con apoyo de la firma estatal francesa IN Groupe. Desde abril de 2026, Portugal producía las libretas, mientras que la Imprenta Nacional tenía a su cargo la personalización, custodia y entrega.

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El modelo público quedó en suspenso después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara detener provisionalmente los convenios y solicitara un informe detallado sobre su implementación. La Imprenta Nacional y la entidad portuguesa presentaron un documento conjunto en el que expusieron los avances y el cierre de la primera fase del proyecto. Sin embargo, la Cancillería no dio por suficiente ese informe y avanzó en la búsqueda de una alternativa para mantener el servicio.

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El proceso para contratar nuevamente a Thomas Greg comenzó el 22 de septiembre, cuando el Gobierno solicitó una cotización a la compañía. El 14 de octubre recibió la propuesta presentada junto con Thales DIS Colombia S. A., bajo la figura de la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027. La oferta fue aprobada y se solicitó autorización para comprometer recursos de vigencias futuras, con el fin de respaldar la contratación durante el periodo establecido.

La Cancillería justificó la urgencia al advertir que las existencias de pasaportes se agotarán en noviembre de 2026. Según la entidad, contratar a un nuevo operador implicaría certificar una planta y registrar otro diseño ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), trámites que pueden tardar varios meses. La entidad sostiene que el objetivo es evitar interrupciones en la expedición de los documentos mientras se resuelve la situación jurídica del modelo anterior.

Otro argumento tiene que ver con los diseños que actualmente están en circulación. La Cancillería señaló que existen dos versiones válidas del pasaporte colombiano y que introducir una tercera de manera transitoria obligaría a las autoridades migratorias de otros países a verificar tres tipos de documentos expedidos por Colombia. Sobre el costo, el Gobierno aseguró que la propuesta mantiene los mismos valores unitarios de contratos anteriores, sin incrementos por inflación ni por variaciones de la tasa de cambio. “No hay un solo rubro con incremento y las tarifas que paga el ciudadano no se modifican”, afirmó la entidad.

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La declaratoria de urgencia manifiesta no significa que se haya cancelado la licitación pública ordinaria anunciada por el Gobierno, según explicó la Cancillería. El contrato temporal con Thomas Greg y Thales se mantendrá mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levanta la medida cautelar o entra en funcionamiento el contratista que resulte elegido en el proceso regular.

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