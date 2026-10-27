Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Colegio Los Samanes de Ibagué se consolidó como la mejor institución educativa del Tolima según el Ranking Nacional Saber 11 de 2026, una clasificación elaborada por el Grupo Milton Ochoa con base en los resultados del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). De acuerdo con la información oficial, Los Samanes obtuvo 338 puntos, posicionándose a la cabeza de todos los colegios del departamento y destacando por su desempeño académico. Este logro cobra especial relevancia, pues coloca a la institución en la cúspide de la excelencia educativa regional.

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En el podio departamental, el Colegio San Bonifacio de las Lanzas alcanzó el segundo lugar con 335 puntos, seguido muy de cerca por el Gimnasio Campestre, que obtuvo 334 unidades. Esta clasificación reconoce el compromiso sostenido de Los Samanes, que cuenta con 22 años de trayectoria en la ciudad de Ibagué, y valida el esfuerzo que ha realizado para fortalecer la calidad de sus procesos académicos y la preparación de los estudiantes.

El Ranking Nacional Saber 11 del Grupo Milton Ochoa toma como referente los resultados oficiales publicados por el ICFES. Según la información recopilada y divulgada, la evaluación abarcó a 557.608 estudiantes de todo el país, quienes presentaron la versión más reciente de las Pruebas Saber 11. El promedio nacional fue de 225 puntos, lo que resalta aún más el desempeño de Los Samanes, pues la mayoría de sus estudiantes registró resultados cercanos a los 400 puntos en la prueba, según precisó la institución.

En el contexto nacional, Los Samanes también destacó al alcanzar la posición 202 en una lista que contempla más de 45.000 instituciones educativas evaluadas. El Grupo Milton Ochoa organiza el ranking teniendo en cuenta sede y jornada, e incluye los primeros 5.000 puestos del país. Estos resultados no solo reconocen el esfuerzo institucional, sino que ponen en alto el nombre de Ibagué y Tolima, al mostrar el impacto positivo que tiene una formación académica sólida y consistente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el Ranking Nacional Saber 11 del Grupo Milton Ochoa y cuál es su importancia?

El Ranking Nacional Saber 11 es elaborado por el Grupo Milton Ochoa tomando como base los resultados oficiales de las Pruebas Saber 11 publicados por el ICFES. Este ranking clasifica a las instituciones educativas por sede y jornada, contempla más de 45.000 colegios en todo el país y publica los primeros 5.000 puestos a nivel nacional. Su importancia radica en que permite conocer y reconocer el desempeño académico de los colegios, lo cual es fundamental para las familias, instituciones y autoridades educativas.

¿Cuántos puntos obtuvo el Colegio Los Samanes en las Pruebas Saber 11 y qué promedio nacional se registró?

El Colegio Los Samanes obtuvo un total de 338 puntos en el ranking departamental, muy por encima del promedio nacional, que fue de 225 puntos. Según información de la propia institución, la mayoría de los estudiantes de Los Samanes alcanzaron resultados cercanos a los 400 puntos, lo que refleja la alta calidad académica de la educación impartida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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