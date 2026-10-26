Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Rectoría Tolima-Huila, celebró la Noche de la Excelencia en sus sedes de Ibagué y Neiva, un evento dedicado a reconocer y homenajear a quienes, con su esfuerzo y dedicación, contribuyeron significativamente al desarrollo educativo y social de sus territorios. De acuerdo con la información suministrada por UNIMINUTO, la actividad se llevó a cabo como parte de la Semana Académica y reunió a estudiantes, docentes, aliados estratégicos y familiares, en un ambiente donde el mérito académico, el liderazgo y el servicio recibieron un espacio de visibilidad y homenaje.

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Durante la ceremonia, la rectora Carolina Tovar resaltó la relevancia de exaltar no solo los resultados académicos, sino también el compromiso, la responsabilidad y la disposición de las personas para contribuir al bienestar común. Según sus palabras, la excelencia implica asumir los retos con seriedad y con una vocación de servicio que trascienda alcanzar buenas calificaciones. Tovar afirmó: “Hoy nos convoca la excelencia, entendida no solamente como resultado de un buen trabajo, sino como la capacidad de asumir cada reto con responsabilidad, con compromiso y con vocación de servicio”. Además, insistió en que cada logro esconde una historia de esfuerzo y que la educación sigue siendo un factor clave para edificar un mejor porvenir.

En la sede de Ibagué, fueron homenajeadas 25 personas, entre quienes se encontraban estudiantes destacados, docentes y aliados estratégicos como la Gobernación del Tolima, todos reconocidos por su aporte a la educación y al desarrollo regional. Entre los logros resaltados figuró el caso de un estudiante de Comunicación Social con un promedio de 5,0 y la destacada participación de alumnos de programas como Administración de Empresas, Licenciatura en Educación Infantil, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Contaduría Pública y Trabajo Social. La institución informó que sus reconocimientos académicos contemplan beneficios como el cubrimiento de matrícula o los derechos de grado según ciertos criterios institucionales.

Por su parte, la sede de Neiva reconoció a 33 personas en categorías que abarcaron desde el ámbito académico y deportivo hasta voluntariado, emprendimiento y alianzas estratégicas. De acuerdo con la información divulgada por UNIMINUTO, esta diversidad de galardones busca visibilizar los distintos aportes realizados dentro y fuera de las aulas, y fortalecer la vida comunitaria universitaria.

La rectora Tovar concluyó resaltando la importancia de que el conocimiento adquirido trascienda los espacios formativos e impacte directamente en las comunidades. La Noche de la Excelencia, vivida junto a familiares y comunidad educativa, reafirmó el compromiso institucional de UNIMINUTO de formar ciudadanos con sentido de servicio y orientados al desarrollo regional.

¿Cómo se seleccionan los homenajeados en la Noche de la Excelencia de UNIMINUTO?

Los homenajeados en la Noche de la Excelencia de UNIMINUTO son seleccionados en función de su desempeño académico, compromiso institucional, liderazgo, vocación de servicio y aportes al desarrollo de la comunidad educativa y regional, de acuerdo con los criterios definidos internamente por la institución.

¿Qué beneficios reciben los estudiantes reconocidos durante la Noche de la Excelencia?

Según la información proporcionada por UNIMINUTO, los estudiantes que cumplen los criterios institucionales de rendimiento y avance académico pueden acceder a beneficios tales como la matrícula de honor, que cubre el costo de la matrícula del siguiente periodo académico o el valor de los derechos de grado, dependiendo del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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