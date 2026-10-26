Por: El Espectador

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Todo parece indicar que Camilo Noguera Pardo, abogado y exviceministro de educación, será el próximo director del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia (ICANH), según se observa en la información publicada en la página web de aspirantes de la Presidencia, un paso previo a la confirmación por parte de la ministra de Cultura, Paola Holguín. Noguera llegaría a esta entidad como sucesor de Alhena Caicedo, quien estaba en el cargo desde el 13 de septiembre de 2022.

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Noguera Pardo fue posesionado como viceministro de educación el 12 de agosto, periodo en el que Viviane Morales ocupaba el cargo de ministra. Cabe apuntar que Morales ahora se desempeña como consejera comisionada para la paz. El perfil profesional de Noguera refleja un enfoque académico. Es abogado graduado en 2010 en la Universidad Sergio Arboleda, con una especialización y una maestría en docencia e investigación universitaria obtenidas en 2011 y 2012, respectivamente. Además, realizó un doctorado en bioética, alcanzando el título en 2018.

Dentro de su trayectoria en el sector público, destaca su labor durante el gobierno de Iván Duque como asesor del entonces comisionado de Paz Miguel Ceballos. Según su hoja de vida, su experiencia como docente en la Universidad Sergio Arboleda abarca ocho años, mientras que en el sector privado trabajó durante una década y apenas un mes en cargos públicos. Además de lo anterior, Noguera cuenta con tres postdoctorados: uno en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad Reggio Emilia, Italia; otro en Bioética, Salud Pública y Sustentabilidad Global, de la American University of S.N., en Estados Unidos; y un tercero en Bioética, de la Universidad El Bosque.

De acuerdo con La Silla Vacía, Noguera está casado desde 2010 con Ángela María Ordóñez, hija del actual ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. Por otra parte, El Nuevo Siglo señala que su pensamiento se ampara en la filosofía clásica y el conservadurismo, con frecuentes referencias a figuras como Nicolás Gómez Dávila y José Ortega y Gasset.

Mientras tanto, la posible llegada de Noguera al ICANH ha sido objeto de debate en redes sociales, donde varios usuarios han señalado que sus áreas de especialización no están directamente vinculadas con las disciplinas que le corresponden al instituto, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la idoneidad de su perfil para este cargo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la experiencia académica y profesional de Camilo Noguera Pardo, posible director del ICANH?

Camilo Noguera Pardo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde se graduó en 2010. Posteriormente, hizo una especialización y una maestría en docencia e investigación universitaria, respectivamente, y obtuvo un doctorado en bioética en 2018. Además, cuenta con tres postdoctorados en áreas como derecho y nuevas tecnologías, así como bioética y salud pública. Su experiencia laboral incluye ocho años como docente universitario, una década en el sector privado y un paso por el sector público como asesor en temas de paz.

¿Por qué han surgido cuestionamientos sobre la idoneidad de Camilo Noguera para el ICANH?

Las críticas en redes sociales se centran en que la formación y las áreas de especialización de Noguera Pardo, principalmente derecho y bioética, no están relacionadas directamente con la arqueología o la historia, campos que son el foco principal del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia. Esto ha llevado a que algunas voces pongan en duda su idoneidad para liderar el ICANH.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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