Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del concejal de Bogotá y exarquero Leandro Castellanos, fue asesinado en la tarde de este lunes 26 de octubre. El homicidio ocurrió en la capital de Norte de Santander y las autoridades adelantan las primeras actuaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron en inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre el anillo vial occidental de Cúcuta. Por ahora, no se han divulgado detalles oficiales suficientes para esclarecer cómo ocurrió el crimen ni cuáles habrían sido los motivos del ataque.

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La muerte de Castellanos también tiene repercusiones en el ámbito político, debido a sus vínculos familiares y a su trayectoria en el sector público. Además de ser hermano de Leandro Castellanos, quien pasó por el fútbol profesional colombiano antes de llegar al Concejo de Bogotá, era familiar del exsenador Jairo Alberto Castellanos.

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Miguel Castellanos había ocupado la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, dependencia desde la cual se coordinan asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la convivencia y el espacio público. Antes de asumir responsabilidades en la administración municipal, tuvo una carrera en la Policía Nacional, institución en la que alcanzó el grado de mayor.

Su experiencia en la fuerza pública y su paso por el gobierno local lo convirtieron en una figura conocida en la administración de la capital nortesantandereana. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido si el asesinato tendría relación con su trayectoria profesional, sus actividades públicas o alguna otra circunstancia.

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Las autoridades trabajan para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras avanza la investigación, se espera que las entidades encargadas entreguen información adicional sobre las circunstancias del homicidio de Miguel Castellanos y las posibles hipótesis que se evalúan.

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