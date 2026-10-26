Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La designación de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior marca un punto de inflexión en la política nacional, en especial por la coincidencia ideológica que comparte con el presidente Abelardo de la Espriella. Ambos sostuvieron una reunión de media hora en la Casa de Nariño, donde definieron las prioridades de la cartera encargada del diálogo político. Según El Espectador, esta nueva etapa busca fortalecer la agenda oficialista, aunque enfrenta el reto de conciliar intereses con los partidos de la coalición. Paralelamente, se confirmaron ajustes en la estructura de la entidad que acompañará a Ordóñez: Carlos Chavarro fue confirmado para el Viceministerio General, mientras que Edison Tigreros liderará el Viceministerio de Diálogo Social. El abogado Federico Arellano, quien fue compañero universitario del presidente, también será nombrado en un cargo directivo dentro del ministerio.

Sigue a PULZO en Discover

Estos movimientos responden a la necesidad de consolidar un equipo alineado con la visión política de De la Espriella. De acuerdo con El Espectador, la llegada de Ordóñez está vinculada con la estrategia de impulsar el proyecto político conocido como "patria milagro", de cara a las elecciones regionales de 2027. Detrás de este proceso destaca la influencia de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y principal estratega de la campaña presidencial, descrito por fuentes cercanas como "el poder detrás del poder". Vale resaltar que la salida de Lara, el anterior ministro, se atribuye a desacuerdos con Suárez; según María José Valenzuela, pareja del exministro, Lara no aceptó seguir su línea directriz, lo que precipitó su salida.

En el Congreso el ambiente es expectante. Ordóñez deberá demostrar su capacidad para crear consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo, avance que ahora lidera provisionalmente el ministro de Justicia, Iván Cancino, en temas como la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de ajuste fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo. El Espectador resalta el contraste entre el perfil de Ordóñez y el de su antecesor, reconocido como un "demócrata" abierto al diálogo. Ahora, voces del Centro Democrático y otros sectores advierten sobre la postura conservadora y religiosa de Ordóñez, aunque también cuenta con respaldo, como lo expresó el senador Germán Rodríguez de Salvación Nacional y Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios se esperan en el Ministerio del Interior tras la llegada de Alejandro Ordóñez?

La llegada de Alejandro Ordóñez implica ajustes importantes en la cúpula del Ministerio del Interior. De acuerdo con El Espectador, se confirmaron los nombramientos de Carlos Chavarro y Edison Tigreros en cargos clave, así como la posible incorporación de Federico Arellano. Estos movimientos responden al objetivo de fortalecer la agenda política oficialista y garantizar una gestión alineada con la visión del presidente De la Espriella.

¿Cuál es el rol de Carlos Suárez en la reestructuración política del gobierno de De la Espriella?

Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y principal estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, es considerado una figura influyente en el actual gobierno. Según El Espectador, Suárez ha sido señalado como "el poder detrás del poder" y su visión estratégica ha sido clave en la reciente renovación del gabinete y en la conformación del equipo que acompaña a Ordóñez en el Ministerio del Interior.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.