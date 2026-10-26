Por: El Espectador

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El sindicato Unidiplo, que agrupa a los funcionarios de la carrera diplomática en Colombia, entregó un informe que revela el panorama de las designaciones en embajadas bajo la gestión del presidente Abelardo de la Espriella y de Omar Bula al frente de la Cancillería. De acuerdo con la organización, hasta el 7 de agosto de 2026, únicamente 29 de los 82 embajadores del país hacían parte de la Carrera Diplomática y Consular, lo que equivale al 35 % de los jefes de misión, según datos reportados en El Espectador. Esta cifra plantea preocupaciones, dado que evidencia que la mayoría de embajadores siguen respondiendo a decisiones de origen político, alejándose así del mérito profesional en el servicio exterior.

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A pesar de los anuncios del nuevo gobierno de privilegiar la meritocracia y el profesionalismo en los nombramientos, el sindicato advierte sobre un incremento en la salida de diplomáticos de carrera, cuyos puestos terminan ocupados por personas designadas por afinidad política. El informe especifica salidas en embajadas de Marruecos, Australia y Honduras, lugares donde se reemplazó a funcionarios de carrera por nuevas figuras políticas. Según el análisis publicado por El Espectador, aunque la ley manda el nombramiento de funcionarios diplomáticos de la carrera profesional, los currículos presentados para estos cargos reflejan una preferencia por perfiles políticos.

Entre los casos destacados está la designación de Andrés Gregorio Duque Márquez, hermano del expresidente Iván Duque, como embajador en Australia, así como la posesión de Juan Carlos Vélez Uribe, vinculado al partido Centro Democrático, como jefe de la misión en Ecuador. Además, empresarios como Jorge Jaller y Edgardo Tomás Jaramillo fueron nombrados en Venezuela y Panamá, respectivamente, y el general retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue designado como embajador en Perú, tras reemplazar a su esposa, Thania Vega de Plazas, quien ya contaba con el beneplácito del gobierno peruano.

Estos nombramientos, señala el sindicato, refuerzan la tendencia de suplir cargos en el exterior con figuras ligadas a sectores políticos tradicionales, incluso en embajadas ubicadas en países con los que la administración de Abelardo de la Espriella no comparte afinidad ideológica. Este panorama contrasta con las declaraciones oficiales que buscaban posicionar el mérito como eje central de la diplomacia colombiana. En regiones donde otros países privilegian más a diplomáticos de carrera, Colombia mantiene cifras bajas de representación profesional en el servicio exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos embajadores de carrera tiene Colombia actualmente según Unidiplo?

Según el balance de Unidiplo, solo 29 de los 82 embajadores registrados a agosto de 2026 pertenecían a la Carrera Diplomática y Consular, equivalente al 35 % del total de jefes de misión, lo que evidencia una baja representación de diplomáticos de carrera en comparación con los nombramientos de origen político.

¿Qué significa 'beneplácito' en las designaciones diplomáticas?

El término 'beneplácito' se refiere al consentimiento o aprobación formal que otorga un gobierno extranjero para aceptar a una persona como embajador de otro país. Sin este visto bueno, el diplomático no puede ejercer sus funciones en el país al que ha sido designado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.