Por: El Espectador

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El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue abierto a debate y decisión en una de sus etapas claves. Este lunes, tanto la defensa de los condenados como la Fiscalía presentaron recursos de apelación, buscando ajustar la condena emitida inicialmente contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, encontrados responsables del crimen. La defensa sostiene que la pena de 37 años y seis meses de prisión es excesiva, indicando que se trató de un homicidio preterintencional, una figura penal donde la intención era lesionar pero el resultado terminó siendo la muerte de la víctima, según información publicada por El Espectador.

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Por otra parte, la Fiscalía y el abogado de las víctimas consideran que la gravedad de lo ocurrido exige una pena más estricta. Camilo Rincón, abogado de la familia Moreno, presentó formalmente la impugnación que busca ampliar la condena hasta 45 años de prisión. De acuerdo con el argumento de Rincón, aunque los condenados no tenían antecedentes penales, existen tres puntos que agravan el delito, dejándolo lejos de considerarse un acto accidental. En primer lugar, el móvil del ataque: los condenados actuaron en represalia, bajo la creencia de que la víctima “se lo merecía” por actos previos, según señalamientos de terceros. En segundo lugar, eligieron un tiempo y un lugar en el que la víctima tenía pocas posibilidades de recibir ayuda, ocurriendo la agresión en la madrugada y en un sitio solitario. Finalmente, el actuar conjunto de ambos implicados, lo que incrementó la violencia y la letalidad del ataque.

El abogado solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que, si no se concede el aumento máximo solicitado, la pena al menos se modifique dentro de un rango mayor, entre 500 y 550 meses de prisión, basándose en los hechos sustentados en el juicio y en la gravedad reconocida por el juez de primera instancia.

La noche del asesinato, Jaime Esteban Moreno había salido de una discoteca con un amigo. Posterior a un primer altercado a las afueras de un establecimiento, los hechos escalaron hasta la calle 64 con carrera 15, donde Moreno fue brutalmente agredido. Tras ser trasladado a centros médicos, la víctima falleció ese mismo día por las graves lesiones sufridas, lo que derivó en la condena por homicidio agravado a los dos responsables.

Ahora, el caso se encuentra en manos del Tribunal Superior de Bogotá, donde los magistrados decidirán si mantienen o alteran la sentencia original, una decisión crucial tanto para la familia de la víctima como para los condenados.

¿Por qué la familia de Jaime Esteban Moreno busca aumentar la condena por homicidio?

La familia de Jaime Esteban Moreno solicita un aumento en la condena porque considera que existen factores agravantes en el crimen, como el motivo del ataque, la premeditación en la elección del lugar y la hora, y la actuación conjunta de los responsables. Según el abogado Camilo Rincón, estos elementos demuestran que no se trató de un accidente y justifican la petición de una pena de hasta 45 años de prisión, según lo reportado por El Espectador.

¿Qué significa homicidio preterintencional y por qué lo menciona la defensa?

El homicidio preterintencional es una figura penal en la que la persona que realiza la acción tiene intención de lesionar, pero, de manera no prevista, el desenlace es la muerte de la víctima. La defensa de los condenados utiliza este argumento para pedir una reducción de la condena, sosteniendo que el objetivo no era matar a Jaime Esteban Moreno, sino solo causarle lesiones, como informa El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.