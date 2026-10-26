Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El caso judicial contra Hollman Morris ha dado un nuevo paso, según informó la Fiscalía General de la Nación, con la radicación de la solicitud de audiencia de formulación de imputación por el delito de acto sexual violento bajo agravación punitiva. Este proceso se vincula con hechos que, de acuerdo con el ente investigador, implicaron acciones ocurridas sin el consentimiento de la víctima y en un contexto de violencia basada en género, lo que habría vulnerado la libertad e integridad sexual de la denunciante. La Fiscalía estableció que la audiencia está prevista para el 17 de noviembre, lo que marca un punto importante dentro del desarrollo procesal.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación tiene su origen en hechos ocurridos en diciembre de 2011 en Madrid, España, conforme a la información oficial recogida por la Fiscalía. La denuncia fue presentada por la periodista María Antonia García de la Torre, quien, en 2019, decidió instaurar formalmente la queja penal en contra de Morris. En un comunicado publicado en sus redes sociales, García calificó este avance judicial como una etapa crucial y reveló que ha significado una lucha personal desde 2011 y legal desde 2019.

El caso no estuvo exento de obstáculos: la investigación permaneció archivada entre octubre de 2022 y abril de 2026, periodo tras el cual la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió reabrirla. La periodista se refirió a la relevancia de este movimiento procesal, asegurando que sienta un precedente legal favorable para las mujeres víctimas de violencia sexual y que una eventual condena podría dar mayor acceso a la justicia y mejorar la protección a las víctimas en Colombia.

La denuncia tuvo su origen específico en una entrevista con El Tiempo en 2019, donde García describió detalles del presunto hecho: relató que durante una reunión en el barrio Lavapiés de Madrid, en compañía de otras personas, Morris la habría abordado a la fuerza y besado sin su consentimiento. Añadió que este comportamiento se produjo abiertamente y que Morris lo reconoció posteriormente en una entrevista con Vicky Dávila en W Radio.

Por su parte, la defensa de Morris argumentó que la investigación está sustentada en mensajes y declaraciones en redes sociales, enfatizando que, de acuerdo con las pruebas presentadas, existió una relación de aprecio y cercanía entre ambas partes, lo que, según los abogados, contradice la versión de García.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual del proceso judicial contra Hollman Morris?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el caso se encuentra en etapa de formulación de imputación, con una audiencia programada para el 17 de noviembre. El ente investigador retomó el proceso que estuvo archivado hasta abril de 2026 y ahora avanza bajo la acusación de acto sexual violento con agravación punitiva.

¿Qué significa el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva?

El delito de acto sexual violento hace referencia a conductas en las que se accede sexualmente a otra persona sin su consentimiento a través de la fuerza, intimidación o aprovechamiento de circunstancias que vulneran su libertad. Cuando se habla de agravación punitiva, se indica que existen factores que pueden aumentar la severidad de la pena, como lo es el contexto de violencia basada en género, según la información aportada por la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.