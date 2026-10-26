Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia para imputar cargos a Hollman Morris, quien fue director del Sistema de Medios Públicos RTVC, por el presunto delito de acto sexual violento con circunstancia de agravación punitiva. Esta diligencia judicial ha sido fijada para el 17 de noviembre de 2026, fecha en la cual el ente investigador presentará formalmente los cargos que considera pertinentes en este caso, según información recogida por distintos medios nacionales.

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La investigación está fundamentada en hechos denunciados que se remontan a diciembre de 2011, según la información disponible. Para ese entonces, Morris se encontraba fuera del país, específicamente en Madrid, España. Desde ese momento, el proceso ha formado parte de la agenda judicial, y las recientes actuaciones de la Fiscalía han permitido dar nuevos pasos en la causa, retomando así un caso cuyo antecedente es una denuncia presentada hace varios años.

De acuerdo con la Fiscalía, se cuenta con elementos materiales probatorios que sustentan la posibilidad de avanzar hacia la formulación de imputación. Este término hace referencia a la etapa formal en la que el ente acusador comunica a la persona investigada los cargos que pretende atribuirle, lo que marca un momento clave dentro del proceso penal. Sin embargo, es fundamental aclarar que la imputación de cargos por sí misma no representa una condena judicial. Según lo advierte la Fiscalía, esta acción no determina de inmediato la responsabilidad penal del investigado; al contrario, el proceso sigue en curso bajo la protección de todas las garantías judiciales y el respeto riguroso por la presunción de inocencia que le asiste a Morris.

La reactivación de este caso cobra relevancia en el contexto de debates nacionales sobre el acceso a la justicia y el tratamiento que reciben las denuncias relacionadas con violencia sexual. Así, mientras la audiencia programada avanza en el calendario judicial, el caso contra Hollman Morris continúa su trámite en espera de que la justicia determine los pasos siguientes y esclarezca los hechos en conformidad con los procedimientos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será la imputación de cargos contra Hollman Morris por parte de la Fiscalía?

La audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris está prevista para el 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con lo reportado por medios nacionales y confirmado por la Fiscalía General de la Nación. Ese día, el ente investigador formalizará ante el exdirector del Sistema de Medios Públicos RTVC la atribución jurídica por el delito que se investiga.

¿Qué significa una imputación de cargos en el proceso judicial colombiano?

Una imputación de cargos en el proceso judicial colombiano es la etapa en la que la Fiscalía comunica formalmente a una persona investigada los delitos que le atribuye. No implica automáticamente que haya una condena, ya que debe respetarse la presunción de inocencia y garantizarse el debido proceso, permitiendo que la defensa exponga sus argumentos antes de que se decida la responsabilidad penal o no del implicado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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