Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La historia de Lissette Paola Restrepo, una mujer originaria de la ciudad de Ibagué, ha conmovido tanto a su familia como a su comunidad tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Polonia. De acuerdo con la información consultada por esta redacción, Lissette, quien había residido en el barrio Arado, comuna 11 de Ibagué, había decidido emprender una nueva etapa de su vida en el país europeo junto a su pareja, Camilo Díaz Parra. Sin embargo, su muerte ocurrió de manera repentina y las circunstancias en las que sucedió todavía generan inquietudes en quienes la conocían.

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Ante esta situación dolorosa, la familia de Lissette inició una campaña de solidaridad con el objetivo de conseguir los fondos necesarios para cubrir los gastos de repatriación. El deseo de sus seres queridos es brindar un último adiós a Lissette en su país natal, cumpliendo con los deseos y tradiciones familiares, así como con el anhelo de reunirse una vez más en medio de la despedida.

Para lograr este objetivo, los allegados de Lissette han dispuesto varias alternativas de donación, facilitando tanto cuentas bancarias en Polonia como en Colombia. Quienes deseen apoyar la causa desde Polonia, pueden aportar a través de los datos bancarios de Camilo Díaz Parra en PKO Bank Polski S.A., especificando el IBAN proporcionado o utilizando el sistema BLIK. Por otra parte, quienes se encuentren en Colombia tienen la posibilidad de hacer su donación en la cuenta de ahorros de Edith Salcedo León en Bancolombia, especificando también la llave suministrada por la familia.

Según la información facilitada, la urgencia de la campaña radica en la necesidad de reunir el dinero requerido para que el cuerpo de Lissette pueda ser trasladado desde Europa hacia Colombia, permitiendo que familiares y amigos le brinden la despedida que merece. No obstante, en medio de la recolección de recursos, sigue presente el misterio en torno a las circunstancias exactas del fallecimiento de Lissette Paola Restrepo, un hecho que ha incrementado la preocupación y el llamado a la solidaridad entre quienes desean ayudar en este difícil momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede ayudar alguien desde Colombia a la familia de Lissette Paola Restrepo?

Para quienes se encuentran en Colombia y desean aportar a la campaña solidaria, la familia de Lissette ha habilitado una cuenta de ahorros en Bancolombia a nombre de Edith Salcedo León. Los interesados pueden hacer su donación directamente a la cuenta especificada en la información proporcionada, usando la clave indicada, con el fin de apoyar los gastos de repatriación.

¿Cuáles son las circunstancias que rodean la muerte de Lissette Paola Restrepo en Polonia?

La familia y allegados de Lissette Paola Restrepo aún desconocen los detalles específicos de su fallecimiento en Polonia, información que ha generado diversas preguntas e incertidumbre. Las circunstancias de su muerte no han sido esclarecidas completamente, lo que añade dificultad al proceso de duelo de sus seres queridos mientras adelantan gestiones para trasladar su cuerpo a Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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