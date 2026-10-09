Por: CENET

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Bancolombia formó parte de una importante estructura de financiación que le permitió a Altia adquirir un portafolio de generación de energía renovable anteriormente propiedad de ISAGEN, en una operación valorada en 1,29 billones de pesos colombianos. Según la información proporcionada por las compañías involucradas, esta transacción se estructuró bajo la modalidad de project finance, que es un esquema financiero especializado para proyectos de gran escala, en el que los flujos futuros del propio proyecto sirven como garantía principal.

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La operación contempla un conjunto de activos con una capacidad instalada total de 219 megavatios (MW). Estos activos comprenden cuatro centrales hidroeléctricas de tipo filo de agua —que utilizan el flujo natural del río sin necesidad de grandes embalses— y un complejo solar situado en la región Caribe. En detalle, las centrales hidroeléctricas incluidas son Amoyá, ubicada en Chaparral (Tolima); Barroso, en Salgar (Antioquia); Caruquia, en Santa Rosa de Osos (Antioquia); y Guanaquitas, ubicada entre los municipios de Santa Rosa de Osos y Gómez Plata (Antioquia). A este grupo se une el complejo fotovoltaico Bosques Solares de Bolívar 1-5, localizado en Sabanalarga (Atlántico).

De acuerdo con la información divulgada, las cuatro centrales hidroeléctricas aportan juntas 119 MW de capacidad, mientras que el complejo solar suma 100 MW provenientes de generación fotovoltaica. Importantes entidades financieras participaron en la financiación de esta adquisición, siendo Bancolombia responsable del 46,6 % de los recursos, en un grupo total de seis actores del sector financiero.

Según Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Negocios de Bancolombia, la finalidad de la operación va más allá de la simple transferencia de activos. Rosillo aseguró que el desarrollo sostenible solo se logra cuando actores diversos se unen en proyectos que generan valor en los territorios. También destacó que estos activos renovables seguirán respaldando el crecimiento del país, contribuyendo a la construcción de una economía cada vez más resiliente y mejor preparada para el futuro.

La relevancia de esta transacción radica en que el sector eléctrico colombiano está en un proceso de diversificación de su matriz de generación de energía, con un énfasis creciente en fuentes renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica. Así, Altia fortalece un portafolio compuesto por activos en operación que suman tecnologías hidroeléctrica y solar, permitiendo una mayor independencia respecto a una única fuente de generación. Además, la adquisición garantiza la continuidad y el aporte al sistema eléctrico nacional de infraestructuras energéticas ya instaladas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué activos de energía renovable adquirió Altia en la operación con ISAGEN?

Altia adquirió un portafolio que incluye cuatro centrales hidroeléctricas de filo de agua (Amoyá, Barroso, Caruquia y Guanaquitas), además del complejo solar Bosques Solares de Bolívar 1-5, ubicado en Sabanalarga. En conjunto, estos activos suman una capacidad instalada de 219 megavatios, con 119 MW provenientes de las hidroeléctricas y 100 MW de generación solar.

¿En qué consistió la participación de Bancolombia en la financiación de la compra de activos renovables?

Bancolombia tuvo un rol clave en la financiación de la operación, aportando el 46,6 % de los recursos necesarios. Esta participación fue parte de un esquema de project finance, en el que seis entidades financieras contribuyeron a la adquisición por parte de Altia, permitiendo conservar e impulsar la infraestructura de energía renovable en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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