Comprar un inmueble por menos de 100 millones de pesos todavía es una posibilidad en varias zonas de Colombia. La plataforma ‘Tu 360 Inmobiliario’, de Bancolombia, tiene un catálogo con lotes, apartamentos, locales comerciales y oficinas cuyos precios parten desde los 36 millones.

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Una de las opciones más económicas es un lote de 74 metros cuadrados ubicado en Carmen de Apicalá, cuyo precio es de 36 millones pesos. En Flandes también aparece otra alternativa para quienes buscan un terreno y cuentan con un presupuesto cercano a los 40 millones.

La oferta no se limita a lotes. En Bello y Bogotá hay locales comerciales con precios desde los 60 millones de pesos, mientras que en la capital también se encuentran oficinas de 18,6 metros cuadrados por cerca de $95 millones.

Para quienes buscan terrenos de mayor tamaño, destaca una opción en Chigorodó. Se trata de un lote de 150 metros cuadrados cuyo precio llega a los 95,9 millones, una alternativa para quienes prefieren buscar vivienda o inversión fuera de las grandes ciudades.

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El catálogo también incluye viviendas usadas por debajo de los 100 millones de pesos. Entre las alternativas aparece un apartamento de 42,7 metros cuadrados y dos habitaciones en Bogotá. En Barranquilla, por ese mismo valor, figura un apartamento de 52 metros cuadrados con tres habitaciones.

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar dependiendo de las ventas y de la llegada de nuevas propiedades al catálogo. Por eso, los interesados deben verificar las condiciones de cada inmueble antes de avanzar con cualquier proceso de compra.

Finalmente, la búsqueda en ‘Tu 360 Inmobiliario’ permite aplicar filtros según ciudad, número de habitaciones, año, área, antigüedad y rango de precio. Esto facilita comparar las alternativas disponibles y encontrar propiedades que se ajusten al presupuesto de cada comprador.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.