Por: El Espectador

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La muerte de Donovan Balanta Paz, un líder comunitario afrodescendiente de 34 años y padre de dos hijos, ha tenido importantes repercusiones en el ámbito judicial, luego de que un juez de control de garantías decidiera enviar a prisión preventiva a cuatro policías de Soacha involucrados en el caso. Según la información compartida por El Espectador, la medida se produce tras la audiencia reservada solicitada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía y por Alí Bantú Ashanti, abogado representante de las víctimas. Cabe mencionar que durante la diligencia se informó sobre la orden de nueva captura, ya que el patrullero Nahumer Hernando Vergel Lozano actualmente se encuentra prófugo.

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Los hechos que desembocaron en este proceso judicial comenzaron el 20 de septiembre, fecha en que Donovan Balanta fue detenido y trasladado a la estación de Policía de Cazucá en Soacha. De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, Balanta fue víctima de golpizas y descargas de un dispositivo conocido como Taser dentro de la estación, lo que le causó sufrimiento grave, dificultades respiratorias, dolor en el pecho y repetidas solicitudes de atención médica que no habrían sido atendidas con prontitud.

La necropsia realizada a Donovan Balanta confirmó lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, así como múltiples golpes. Medicina Legal estableció que la causa del deceso fue una arritmia cardíaca asociada al uso del Taser, aunque señaló que los hallazgos histopatológicos por sí solos no permiten una relación causal directa e inequívoca entre las descargas eléctricas y la muerte. A esto se suman testimonios sobre conductas discriminatorias de tipo racial y posibles alteraciones en documentos oficiales por parte de algunos de los policías involucrados.

La Fiscalía imputó a los uniformados los delitos de homicidio agravado y tortura agravada; a dos de ellos también les atribuyó el delito de falsedad ideológica en documento público. Las imputaciones detallan el nivel de participación y omisión de cada uno de los agentes, resaltando que las acciones estuvieron motivadas por discriminación racial. Por ahora, la investigación sigue en curso y resta la captura de uno de los presuntos implicados, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos y la protección de los derechos fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a los policías en el caso Donovan Balanta?

La Fiscalía les imputó a los cuatro policías involucrados los delitos de homicidio agravado y tortura agravada; además, a dos de ellos se les atribuyó el delito de falsedad ideológica en documento público. Las autoridades señalan que estos delitos estuvieron motivados por discriminación racial y que los policías tuvieron diferentes grados de participación u omisión según el caso.

¿Qué evidencia presentó Medicina Legal sobre la muerte de Donovan Balanta?

Medicina Legal encontró en la necropsia que Donovan Balanta presentaba lesiones compatibles con el uso del dispositivo Taser, así como varios golpes. La causa de muerte fue registrada como arritmia cardíaca relacionada al uso del dispositivo de conducción eléctrica, aunque los estudios histopatológicos indicaron que no es posible determinar de manera exclusiva la relación causal entre las descargas y el fallecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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