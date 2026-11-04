Por: Portal Bogotá

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Registrar a un recién nacido en Bogotá es el primer paso para reconocer legalmente la existencia de una persona en Colombia. Este trámite, de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se realiza a través de la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento, documento fundamental que permite identificar al menor mediante su nombre y el Número Único de Identificación Personal (NUIP). La obtención del registro es gratuita y garantiza el acceso del niño o la niña a los servicios del Estado y a otros derechos fundamentales.

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El procedimiento comienza con la recolección de los documentos requeridos. Para inscribir a bebés que tengan un mes de nacidos o menos, se debe presentar el certificado de nacido vivo que expide el centro de salud donde ocurrió el nacimiento. La persona que lleva a cabo la inscripción debe estar debidamente identificada con su documento de identidad y debe demostrar el vínculo establecido en la normativa colombiana.

El trámite puede realizarse en las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, notarías, hospitales o clínicas autorizadas. Además, si el nacimiento ocurrió fuera de Colombia, se permite registrar al recién nacido en los consulados colombianos correspondientes. Una de las recientes modificaciones legales es la eliminación del criterio de territorialidad, que anteriormente obligaba a realizar la inscripción en la misma localidad o centro médico donde nació la persona. Ahora, los padres pueden asistir a cualquier entidad habilitada, sin importar su ubicación, lo que facilita considerablemente el proceso.

La Registraduría recomienda que la inscripción se efectúe dentro del mes siguiente al nacimiento; de hacerse en este plazo, se considera una inscripción oportuna. Si el plazo se supera, el trámite aún puede realizarse, pero pasa a ser una inscripción extemporánea y debe cumplir con requisitos adicionales para acreditar el hecho. Es crucial revisar minuciosamente la información consignada en el registro, en especial nombres y apellidos, para evitar inconvenientes futuros.

Finalmente, es importante conservar el Registro Civil de Nacimiento, pues será requerido en futuras gestiones y para que el niño o niña acceda a beneficios estatales. Todo el procedimiento, así como información oficial sobre los requisitos y pasos, está disponible en la página oficial de Registro Civil de Nacimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son los documentos necesarios para registrar a un bebé recién nacido en Bogotá?

De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, si el menor tiene un mes de nacido o menos, es indispensable presentar el certificado de nacido vivo expedido por el centro de salud correspondiente y el documento de identidad de la persona que realiza la inscripción, quien además debe acreditar el vínculo con el recién nacido conforme a lo que exige la ley.

¿Dónde se puede inscribir el nacimiento de un bebé en Bogotá?

La inscripción del nacimiento en Bogotá puede realizarse en cualquier oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil, notaría, hospital o clínica autorizada para prestar este servicio, así como en consulados colombianos en el caso de registros desde el exterior. Según la misma fuente, no es necesario acudir al lugar exacto donde ocurrió el nacimiento gracias a la eliminación del requisito de territorialidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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