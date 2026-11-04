Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Alcaldía Mayor, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá, lleva a cabo acciones de limpieza y extracción de material vegetal en el Canal Guaymaral, en la localidad de Suba. Estas labores buscan asegurar el flujo normal del agua y evitar emergencias, especialmente en la zona de la autopista Norte. El mantenimiento constante del canal se enmarca dentro de un plan de prevención para reducir riesgos de inundaciones y afectaciones que puedan poner en peligro la seguridad y el bienestar de las personas que residen o transitan por este sector, de acuerdo con la información publicada por la administración distrital.

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La importancia de estas intervenciones radica en el papel fundamental de los canales y cuerpos de agua dentro de la infraestructura urbana de Bogotá. Cuando estos espacios se obstruyen por residuos sólidos o material vegetal, aumenta el riesgo de desbordamientos e inundaciones durante las temporadas de lluvias, lo que puede afectar negativamente a comunidades enteras. Por ello, la limpieza periódica y coordinada de los canales es una de las prioridades del gobierno local para asegurar tanto el funcionamiento adecuado del sistema hídrico como la estabilidad de las zonas urbanas aledañas.

El esfuerzo institucional se extiende a medidas concretas para la ciudadanía, como la campaña contra el abandono de residuos en espacios públicos, mencionada dentro de los '10 No Negociables' de la ciudad. Los habitantes de Bogotá pueden programar la recolección de muebles, escombros y residuos voluminosos a través de la Línea 110, un servicio diseñado para prevenir la aparición de puntos críticos de contaminación y proteger el entorno urbano. Asimismo, las autoridades recomiendan reportar cualquier punto problemático y consultar los horarios de recolección de basura por la Línea 195 o mediante WhatsApp Chatico.

Estas iniciativas no solo contribuyen a la limpieza, sino también al orgullo y reconocimiento de los más de 5.000 operarios que cada día trabajan para mantener Bogotá en condiciones dignas. De acuerdo con la administración, la participación ciudadana complementa este esfuerzo al fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y de cooperación entre los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es tan importante la limpieza del Canal Guaymaral en Bogotá?

La limpieza del Canal Guaymaral es clave para mantener el flujo natural del agua y evitar obstrucciones que puedan ocasionar emergencias, como inundaciones, especialmente en la autopista Norte y en la localidad de Suba. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, estas acciones preventivas buscan proteger la seguridad y el bienestar del sector, minimizando el riesgo de afectaciones por acumulación de residuos y material vegetal.

¿Cómo puede la ciudadanía programar la recolección de residuos voluminosos en Bogotá?

De acuerdo con la información de la administración distrital, los ciudadanos pueden programar la recolección de muebles, tejas, escombros y otros residuos de gran tamaño comunicándose a la Línea 110. Este canal está habilitado específicamente para evitar la formación de nuevos puntos críticos de contaminación y garantizar una disposición adecuada de los residuos urbanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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