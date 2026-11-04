Por: El Espectador

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La reciente falla que afectó los radares en el aeropuerto El Dorado ha provocado preocupación entre los viajeros y las autoridades aéreas. Según El Espectador, la situación se evidenció cuando las pantallas de visualización radar se apagaron completamente, dejando a los controladores sin acceso a las trazas de las aeronaves—las líneas gráficas que muestran en tiempo real la posición y movimiento de los aviones. De acuerdo con una fuente que labora en la operación del aeropuerto, durante el período de contingencia "no se veía ninguna traza", lo que imposibilitó el seguimiento adecuado de los vuelos, un elemento clave para mantener la seguridad y ordenar el flujo aéreo.

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La interrupción inicial ocurrió alrededor del mediodía y se extendió durante aproximadamente una hora y media, hasta las dos de la tarde. Posteriormente, cerca de las cuatro, se presentó una nueva pérdida total de visualización. Esta situación afectó la operación no solo en El Dorado, sino también en aeropuertos como el José María Córdova, en Rionegro, cerca de Medellín, donde se reportaron cancelaciones y demoras. LATAM y el aeropuerto de Rionegro confirmaron ocho vuelos cancelados y veintiséis demorados por esta causa, mientras que Avianca advirtió a sus pasajeros que podría haber reprogramaciones y cambios en los itinerarios.

La Aeronáutica Civil, autoridad encargada de la regulación aérea, respondió movilizando un equipo especializado de controladores para restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo afectados, asegurando la recuperación paulatina de la estabilidad operacional. Al mismo tiempo, el personal de Control de Tránsito Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) y los equipos técnicos mantuvieron un monitoreo continuo sobre el desarrollo de las operaciones. En su más reciente comunicado, la Aeronáutica Civil afirmó que las operaciones aéreas en El Dorado avanzan hacia la normalidad tras haber superado la anomalía técnica en los sistemas radar.

A pesar de estos anuncios, muchos viajeros y aerolíneas aún enfrentan incertidumbre debido a las reprogramaciones y retrasos, pues las causas específicas del incidente no han sido divulgadas por la entidad responsable. En este escenario, la recomendación general sigue siendo consultar con las aerolíneas para obtener la información actualizada sobre los vuelos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la falla en los radares del aeropuerto El Dorado de Bogotá?

Hasta el momento, la Aeronáutica Civil no ha dado a conocer las causas concretas de la falla que provocó el apagado de las pantallas de visualización radar en el aeropuerto El Dorado. La entidad se ha limitado a informar que la novedad técnica fue superada y que los equipos técnicos continúan monitoreando la operación aérea, pero no ha proporcionado detalles sobre lo que originó el evento.

¿Cuántos vuelos fueron afectados por la falla en los radares del aeropuerto El Dorado?

De acuerdo con datos de LATAM y el aeropuerto José María Córdova de Rionegro reportados por El Espectador, la contingencia provocó al menos ocho cancelaciones de vuelos en cada terminal y veintiséis demoras adicionales en Rionegro. Avianca también advirtió posibles cambios en sus itinerarios, recomendando a sus pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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