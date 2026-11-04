Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva controversia sacude el panorama político colombiano tras el encuentro entre Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Deicy Jiménez, conocida públicamente por haber presentado una denuncia sobre una supuesta red de contratos públicos otorgados a cambio de favores sexuales y presuntamente encabezada por el expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información disponible, Rodríguez hizo público que, tras su reunión con Jiménez, trabajarán juntas para avanzar en la búsqueda de justicia y verdad frente a estos señalamientos. Este anuncio, dado el historial de Rodríguez como exfuncionaria de alto rango en la Presidencia, acentuó el interés en una controversia que sigue generando discusión en el país.

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La figura de Angie Rodríguez es clave en este contexto. Hasta hace poco, ocupaba uno de los cargos más cercanos al círculo presidencial y por eso mismo su acercamiento a Deicy Jiménez ha sido tomado como un hecho relevante por la opinión pública, especialmente teniendo en cuenta la gravedad y el alcance de las denuncias lideradas por Jiménez. Según estas denuncias, existiría una estructura en el Gobierno anterior donde miembros cercanos al poder habrían gestionado contratos estatales a cambio de favores personales, situación que requiere una profunda aclaración por parte de las autoridades.

La postura de Rodríguez, al declarar que apoyará a Jiménez en el objetivo de encontrar respuestas y esclarecer los hechos, sugiere que el caso seguirá generando reacciones y preguntas en distintos sectores. Por ahora, la veracidad de los señalamientos continúa bajo evaluación y ninguna de las acusaciones puede considerarse establecida sin el debido proceso. Sin embargo, el solo hecho de que dos figuras, una de ellas con experiencia en la administración del Estado, unan fuerzas en medio de señalamientos tan graves ha puesto bajo la lupa las relaciones entre la política, la contratación estatal y la exposición de posibles irregularidades.

Este episodio se suma a una seguidilla de debates sobre la transparencia y el manejo del poder en Colombia, dejando en evidencia que la política nacional seguirá enfrentando momentos de tensión mientras se esclarecen los acontecimientos denunciados. La declaración y la nueva alianza entre Rodríguez y Jiménez abren un nuevo capítulo en una situación que, hasta ahora, sigue siendo materia de investigación y amplio debate público.

¿Quién es Angie Rodríguez y por qué su alianza con Deicy Jiménez causa polémica en Colombia?

Angie Rodríguez fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), uno de los cargos de mayor confianza en el Gobierno nacional. Su reunión y alianza con Deicy Jiménez, la denunciante de un presunto entramado de contratos a cambio de favores sexuales, generan polémica porque Rodríguez pasó de formar parte del círculo de la Presidencia a respaldar públicamente acusaciones que salpican al expresidente Gustavo Petro y figuras cercanas al poder.

¿En qué consisten las denuncias de Deicy Jiménez sobre contratos públicos en el Gobierno Petro?

Deicy Jiménez ha denunciado la existencia de un supuesto entramado dentro del Gobierno Petro en el que se habrían otorgado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Según lo expuesto, estas acusaciones involucran a personas cercanas al poder y han despertado fuertes cuestionamientos sobre transparencia y abuso en la contratación estatal, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado la veracidad de estos señalamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.