Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sancionó la Ley 2640 de 2026, denominada ley de sometimiento, consolidando así su política de seguridad y cumpliendo uno de sus principales compromisos de campaña frente a los grupos armados ilegales. Esta ley representa un cierre rotundo a cualquier intento de negociación o proceso de paz con organizaciones fuera de la legalidad, en contraste directo con las políticas de Paz Total implementadas durante el mandato de Gustavo Petro. La sanción presidencial llegó en un momento clave, justo antes de que expirara la ley de Orden Público, la cual era el soporte de varios mandatos constitucionales y herramientas judiciales, según información validada por El Espectador.

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El trámite legislativo de la ley fue intenso y estuvo marcado por la rapidez con la que actuaron el Senado y la Cámara de Representantes, que sesionaron casi simultáneamente para aprobar el documento presentado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Solo faltaba la firma presidencial para que la ley fuera una realidad legal. La nueva normativa impone lineamientos estrictos a los actores armados: exige la suscripción de actas colectivas e individuales con plena identificación, y la entrega de personas secuestradas, víctimas de trata de personas, niños y niñas reclutados, así como información que permita dar con el paradero de personas desaparecidas, detalló El Espectador.

La ley establece beneficios limitados, como la reducción de penas, pero a cambio de la entrega de bienes, armas y rutas ilegales. Además, aclara que no se suspenderán órdenes de captura ni solicitudes de extradición de quienes se sometan. La ley también define que los miembros de grupos ilegales en prisión podrán acogerse al proceso de sometimiento, exceptuando a quienes estén condenados por reclutamiento de menores.

En cuanto al tratamiento penal diferenciado, la ley contempla una rebaja hasta del 50 % en las penas, dependiendo de la colaboración en verdad, reparación a víctimas y desmantelamiento de estructuras criminales. No obstante, quienes sean condenados por reclutamiento ilícito quedan excluidos de estos beneficios. Si tras la entrada en vigor de la norma se comete el delito de reclutamiento de menores, el beneficio se reduce sustancialmente: máximo 10 % de rebaja si se ejerció mando y hasta 30 % para otros roles.

El trámite estuvo rodeado de controversia y tensión, con opiniones divididas en el Congreso. Por ejemplo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, subrayó la transparencia del debate y la firmeza frente a la criminalidad; mientras tanto, el representante Gabriel Becerra criticó el proceso por supuestas arbitrariedades y la exclusión de las víctimas, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué establece la Ley de sometimiento sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella?

La Ley 2640 de 2026 fija condiciones estrictas para que los grupos armados ilegales puedan acogerse al sometimiento: identificación plena de sus miembros, entrega de víctimas, bienes y rutas ilegales, y colaboración en la búsqueda de desaparecidos. A cambio, establece beneficios limitados como rebajas de penas, pero excluye a quienes hayan sido condenados por delitos graves como el reclutamiento de menores.

¿Quiénes quedan excluidos de los beneficios de la Ley de sometimiento en Colombia?

De acuerdo con lo aprobado, las personas condenadas por el delito de reclutamiento ilícito de menores no podrán acceder a los principales beneficios de la ley, como reducción significativa de penas. Además, la normativa estipula que no se suspenderán órdenes de captura ni solicitudes de extradición para quienes decidan acogerse al proceso, garantizando un enfoque más rígido frente a la criminalidad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.