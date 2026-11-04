Por: El Espectador

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Durante una audiencia pública de seguimiento realizada en el Palacio de Justicia, el ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó ante la Corte Constitucional que el gobierno de Abelardo de la Espriella está preparado para impulsar la construcción de nuevas cárceles como parte de la estrategia para enfrentar la crisis del sistema penitenciario. Este pronunciamiento se dio en el contexto de la revisión del estado de la emergencia carcelaria que afecta al país desde que, en 2013, la Corte declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) debido a las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los reclusos, según lo recordó el alto tribunal.

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Durante la audiencia, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez precisó que, a pesar de que la tasa de hacinamiento ha disminuido en los últimos tres años, todavía permanece en niveles críticos. Actualmente, el sistema penitenciario tiene capacidad para 9.686 personas, pero alberga a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 internos y una tasa de hacinamiento del 94,34 %. Si bien la cifra resulta alarmante, representa una reducción en comparación con años previos, cuando este indicador llegó a superar el 134 %, de acuerdo con la información presentada por la Corte Constitucional.

El jefe de la cartera de Justicia explicó, además, que el gobierno busca financiar los nuevos centros penitenciarios acudiendo a la venta de activos improductivos del Estado. Según expresó Cancino, ya se ha iniciado un inventario de estos bienes y se está articulando el trabajo con el Ministerio de Hacienda para avanzar en esta iniciativa. Precisó también que varias de las obras penitenciarias ya estaban en marcha desde gobiernos anteriores, pero el actual gobierno planea culminarlas y entregar las pendientes. Cancino anunció que la cárcel de Riohacha será inaugurada antes de terminar noviembre, mientras que la cárcel de La Sabana estará lista incluso antes de lo previsto.

En cuanto al tema de seguridad y control en los centros penitenciarios, Cancino resaltó que el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha coordinado “megaoperativos” para combatir hechos irregulares al interior de las cárceles. El ministro enfatizó que entre los objetivos del gobierno está erradicar la necesidad de este tipo de intervenciones mediante el fortalecimiento institucional y la tolerancia cero frente a la corrupción. También recalcó que cualquier acto irregular conocido será objeto de los procedimientos administrativos y judiciales necesarios, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto es el hacinamiento actual en las cárceles del país?

De acuerdo con datos presentados por la Corte Constitucional, la tasa de hacinamiento actual en el sistema penitenciario nacional es del 94,34 %. Esto significa que, aunque se han visto mejoras con respecto a años anteriores, la sobreocupación todavía representa una problemática grave dentro de los centros de reclusión.

¿Cómo planea el gobierno financiar la construcción de nuevas cárceles en Colombia?

Según explicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, la financiación de nuevas cárceles está prevista mediante la venta de activos improductivos de la Nación. Para ello, se comenzó un inventario de estos bienes en articulación con el Ministerio de Hacienda, con el fin de recaudar los recursos necesarios para la construcción de los nuevos centros penitenciarios.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.