Por: El Espectador

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El país fue testigo de un nuevo avance en las investigaciones sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, tras la captura de Wilmer Castillo Duarte, conocido como alias “Cristóbal Pérez”. De acuerdo con información publicada por El Espectador y confirmada por las autoridades, Castillo Duarte sería el presunto segundo jefe de la estructura Teófilo Forero, grupo perteneciente a la Segunda Marquetalia, una disidencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc liderada por alias “Iván Márquez”. Su detención se produjo en Caparrapí, Cundinamarca, gracias a un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional durante una diligencia de allanamiento.

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La investigación judicial apunta a que la Segunda Marquetalia tendría presuntos nexos con la planificación y ejecución del asesinato del senador, ocurrido el 7 de junio de 2025, mientras Uribe Turbay realizaba un acto político en Bogotá. La captura de Castillo Duarte es calificada como un paso relevante para esclarecer las responsabilidades de quienes integran dicha organización, una de las más activas en actividades ilegales en el sur del país. Según las autoridades, el detenido había dedicado cerca de nueve años al interior de la estructura armada, cumpliendo roles en la dirección de comisiones armadas y control financiero en zonas limítrofes de Huila y Caquetá.

El Espectador detalla que Castillo Duarte estaría implicado en diversas acciones delictivas, entre ellas la articulación de redes de extorsión dirigidas a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores y contratistas de obras públicas, ingresos que alcanzarían, según inteligencia militar, cerca de 1.000 millones de pesos colombianos mensuales para la estructura criminal. La trayectoria de Castillo Duarte dentro del grupo incluyó el liderazgo de la comisión armada Fernando Díaz y, tras la muerte de alias “Edwin Marín”, habría asumido la jefatura principal antes de ser designado como segundo al mando.

Las autoridades atribuyen a alias “Cristóbal Pérez” participación en homicidios, incineración de una ambulancia relacionada con el proyecto vial Ruta al Sur e intimidaciones contra la población civil. Junto con estas acusaciones, enfrenta órdenes de captura por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, terrorismo y extorsión, además de manejo clandestino de armas y explosivos.

El general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, resaltó que esta captura representa un golpe estratégico a la estructura de mando y financiamiento ilegal de la Segunda Marquetalia. Además, vinculó este avance a los esfuerzos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), enfocada en debilitar organizaciones criminales y proteger a la ciudadanía.

¿Quién es Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, y cuál era su rol en la Segunda Marquetalia?

Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, es señalado por las autoridades como el segundo jefe de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc. Durante cerca de nueve años, habría dirigido comisiones armadas, manejado finanzas ilegales y articulado redes de extorsión en zonas de Huila y Caquetá, además de ser acusado de múltiples homicidios y otros delitos según El Espectador.

¿Cómo está vinculada la Segunda Marquetalia al magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Márquez”, es investigada por presunta participación en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, la captura de Castillo Duarte busca esclarecer la responsabilidad de esta organización en el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.