Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El consulado de Colombia en Tijuana, México, fue creado durante el Gobierno de Gustavo Petro, pero antes de abrir sus puertas al público, terminó siendo cancelado. La sede fue protagonista de una polémica financiera, con pagos superiores a US$153.000, cerca de $483 millones según reveló la Unidad Investigativa de Caracol Radio, que fueron destinados a una cónsul provisional, además de obligaciones por el alquiler de una oficina que nunca entró en funcionamiento.

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La dependencia diplomática fue establecida mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, cuando Luis Gilberto Murillo era ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, casi dos años después, la Embajada de Colombia en México informó que recibió un requerimiento de pago por el arriendo de la oficina 202, ubicada en el edificio Torela Corporativo de la Zona Dorada de Tijuana, sin tener conocimiento previo de ese compromiso, según el informe periodístico. La Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería corroboró, al día siguiente de la notificación, que existía dicho contrato, pero advirtió que no había una partida presupuestal asignada para cubrir esa obligación. El monto concreto de la deuda no se ha publicado hasta el momento.

La funcionaria designada para encabezar el consulado fue Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien ocupó el cargo de manera provisional desde el 20 de enero hasta el 30 de octubre de 2026. Durante ese tiempo, recibió más de US$153.000, y se sumaron US$20.338 en viáticos y transporte de menaje doméstico. Aparte del costo del arriendo, un oficio interno del 17 de agosto advirtió sobre pasivos pendientes con un arquitecto para la adecuación del local, así como con proveedores del diseño gráfico y la imagen institucional. La Embajada solicitó a Pabón información sobre el contrato y las gestiones realizadas, pero no obtuvo respuesta, según Caracol Radio.

La responsabilidad de la apertura recae, de acuerdo con el exministro Luis Gilberto Murillo, en la necesidad de estudios previos y disponibilidad presupuestal. La Cancillería declaró que no hay evidencia de un estudio administrativo previo en este caso. Rosa Villavicencio, entonces canciller, defendió el nombramiento anticipado de Pabón, alegando que debía encargarse de los preparativos administrativos. Además, el nombramiento de Pabón estaba bajo controversia desde un caso previo en Calgary, Canadá, donde su designación como cónsul fue anulada en 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando que había funcionarios de carrera disponibles para esa posición.

Finalmente, la Cancillería remitió el caso a la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto, y el Gobierno canceló la apertura de la sede. Pabón renunció el 30 de octubre, y los cerca de 1.500 colombianos que residen en Tijuana y Baja California siguen dependiendo del consulado en Ciudad de México para sus trámites, a más de 2.700 kilómetros de distancia. El Estado colombiano debe ahora clarificar el valor definitivo de la deuda asumida por una oficina que jamás atendió público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero se gastó en el consulado de Colombia en Tijuana sin abrirse?

Según la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la cónsul provisional Maryory Ecinedth Pabón Gavilán recibió más de US$153.000 durante su periodo en el cargo, además de US$20.338 dirigidos a viáticos y el traslado de menaje doméstico. Adicionalmente, se generaron pagos por arriendo y obligaciones con proveedores, aunque el valor exacto de la deuda por el alquiler no se ha dado a conocer de manera oficial.

¿Por qué se canceló la apertura del consulado de Colombia en Tijuana?

La apertura fue cancelada luego de descubrirse compromisos económicos sin respaldo presupuestal y tras revelarse que no existía un estudio administrativo previo ni una asignación de recursos clara. A raíz de la controversia, la Cancillería trasladó el caso a la Fiscalía y la Procuraduría y la funcionaria designada presentó su renuncia, según la investigación de Caracol Radio.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.