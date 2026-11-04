Un intercambio de reproches terminó con una orden para abandonar la sala. Un audio conocido por Semana deja escuchar el momento de tensión entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una reunión en la que discutían asuntos relacionados con el manejo del Fondo Nacional del Ganado, según reveló ese medio.

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La discusión subió de tono después de una pregunta que Lafaurie le habría hecho al funcionario. La respuesta del ministro fue tajante: “No, no, usted no me viene a mí a preguntar. Tú aquí no vas a venir a manejar como manejabas antes (haciendo referencia a su paso por el viceministerio de Agricultura)”, se escucha en el audio divulgado por Semana.

Ante esa contestación, Lafaurie le pidió respeto. Sin embargo, el ministro continuó con sus reclamos y mencionó una supuesta “campaña contra el presidente de la República y el ministro en las redes sociales, adelantada supuestamente por José Félix”, de acuerdo con el contenido conocido por Semana.

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El momento más tenso llegó cuando Dangond le exigió al dirigente gremial que abandonara el recinto si no estaba dispuesto a respetar las reglas de la reunión. “Si usted no va a respetar las reglas, se retira de aquí, se retira de aquí y me respeta. Aquí no va a hacer lo que se le da la gana y lo que ha hecho con su gremio. Se retira de aquí… me hacen el favor y lo acompañan”, dijo el ministro, según el audio publicado por Semana.

Después de esa intervención, la conversación se interrumpió y la sesión se levantó de inmediato. El episodio tuvo como telón de fondo las diferencias por la administración del Fondo Nacional del Ganado y el manejo de Fedegán, asuntos que estaban sobre la mesa durante el encuentro.

Tras conocerse el audio, Lafaurie habló con Semana sobre lo ocurrido y anunció que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Su argumento es que el ministro lo sacó de una entidad pública, por lo que llevará el caso ante ese organismo de control. La decisión, según explicó, responde a lo sucedido.

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