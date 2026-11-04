Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El senador Óscar Barreto, en medio de la preocupación ante la crisis de seguridad en el sur del Tolima, dirigió una petición pública a Abelardo de la Espriella, reconocido aspirante presidencial, para que gestione una intervención profunda y múltiple en esta zona del departamento, de acuerdo con lo publicado en la cuenta de X del congresista. Barreto fundamentó su llamado en la difícil situación que viven las comunidades del sur del Tolima, al señalar el impacto negativo de lo que calificó como un abandono institucional. En su opinión, esta falta de presencia estatal habría facilitado el resurgimiento y la expansión del control de los grupos armados en el territorio, una problemática que actualmente afecta de manera directa a los habitantes.

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En su publicación, el senador enfatizó el sufrimiento de la población, atribuyendo estos hechos a las consecuencias de las decisiones tomadas por un gobierno nacional anterior, al que reprochó la ausencia de políticas eficaces que garantizaran la seguridad y la gobernabilidad en la región. Según el mensaje divulgado, Barreto afirmó: "Es doloroso lo que vive el sur del Tolima. Hoy sufrimos las consecuencias de un pasado Gobierno Nacional que abandonó los territorios y permitió que los grupos armados recuperaran el control". Esta reflexión fue recogida por medios como El Nuevo Día, quienes han seguido de cerca la preocupación por el orden público en el departamento.

La idea central que Barreto propuso a De la Espriella consiste en una intervención que no solo contemple el refuerzo de las medidas de seguridad, sino que, además, incluya inversión social dirigida a los habitantes de la zona. Dentro de esta propuesta, sobresale el pedido específico de que regrese el Batallón de Operaciones Terrestres número 18 al municipio de Planadas, considerado un componente estratégico para restaurar la presencia estatal y atender las preocupaciones en materia de seguridad de la comunidad local.

Así, el mensaje del senador subraya la urgencia de que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella asuma compromisos concretos, uniendo esfuerzos entre lo militar y lo social, con el objetivo de recuperar el control institucional y brindar soluciones a la población del sur del Tolima.

¿En qué consiste la propuesta de Óscar Barreto para mejorar la seguridad en el sur del Tolima?

La propuesta de Óscar Barreto se basa en impulsar una intervención integral que combine la presencia de fuerzas de seguridad, mediante el regreso del Batallón de Operaciones Terrestres número 18 al municipio de Planadas, junto con inversiones sociales. Barreto considera prioritario restaurar la seguridad y la gobernabilidad en la región, afectados por el control de grupos armados debido al abandono institucional, según sus declaraciones en X citadas por El Nuevo Día.

¿Qué es el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 y por qué su regreso es importante para Planadas?

El Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 es una unidad militar cuya presencia representa el apoyo estatal en temas de seguridad y control del territorio. Según lo expuesto por Óscar Barreto, el regreso de este batallón a Planadas se considera esencial para recuperar la seguridad y reducir la influencia de grupos armados en la zona, uno de los puntos clave en la estrategia propuesta para mejorar el orden público en el sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.