Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Duver Forero Sandoval murió en un atentado con explosivos ocurrido en la noche del domingo 1 de noviembre en Planadas, en un suceso que dejó un profundo vacío en su familia y en la comunidad local. La tragedia cobró una dimensión aún más dolorosa al confirmarse que Duver falleció junto a Juliana Olaya, otra de las víctimas fatales del mismo ataque; ambos eran padres de una pequeña hija que, a raíz de estos hechos, quedó huérfana de padre y madre. Según los reportes citados en la información disponible, la explosión dejó un saldo de cuatro muertos y 17 heridos tras el estallido de una volqueta cargada con explosivos cerca de la base militar del municipio.

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El impacto del atentado se sintió en todo Planadas, pues además de Duver Forero y Juliana Olaya, otro de los fallecidos fue un bebé de apenas dos meses, junto a su padre. Estas circunstancias han expuesto la gravedad de la situación de orden público y la vulnerabilidad de la población civil en esta zona del país, de acuerdo con los detalles divulgados en los reportes periodísticos mencionados. Los daños materiales se suman al saldo trágico, ya que la detonación también afectó construcciones cercanas, lo que evidencia la magnitud y el alcance del ataque.

Pocos días antes de este suceso, Ataco, otro municipio del sur del departamento, fue escenario de hechos violentos que acabaron con la vida de siete personas y dejaron registros de desapariciones. Este contexto de violencia e inseguridad ha obligado a las autoridades a mantener la vigilancia sobre la región, en especial porque luego de la explosión surgieron reportes preliminares sobre posibles ataques con drones en otros sectores de Planadas, situación que está siendo investigada para establecer los responsables y esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, la familia de Duver Forero enfrenta el duelo por la pérdida irremplazable de dos de sus miembros, y la comunidad de Planadas sigue a la espera de respuestas y mayores certezas sobre los responsables del atentado, tal como exigen las investigaciones abiertas por las autoridades, según la información publicada. El dolor y la incertidumbre marcan el día a día de quienes resultaron afectados por estos hechos violentos en el sur del Tolima.

¿Quiénes son las víctimas del atentado con explosivos en Planadas, Tolima?

Entre las víctimas confirmadas del atentado en Planadas están Duver Forero Sandoval, Juliana Olaya, un bebé de dos meses y su padre. Todos perdieron la vida en el ataque, que también dejó 17 personas heridas según los reportes de prensa citados en la información disponible.

¿Qué investigan las autoridades tras el atentado en Planadas y otros hechos violentos en el sur del Tolima?

Las autoridades están verificando los detalles del atentado con explosivos y los reportes de posibles ataques con drones en Planadas. Estas investigaciones buscan determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes serían los responsables, en medio de un contexto de violencia reciente que incluye homicidios y desapariciones en municipios cercanos como Ataco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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