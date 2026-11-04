Por: Noticiero 90 minutos

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Cali, capital del Valle del Cauca, se encuentra en pleno desarrollo de una estrategia técnica y coordinada para enfrentar la problemática del caracol gigante africano, una especie invasora que representa riesgos tanto para los entornos naturales como para la salud de la ciudadanía. De acuerdo con la información presentada, la Secretaría de Salud Pública Distrital encabeza la elaboración de una guía metodológica especializada que busca articular acciones y fortalecer la capacidad local de respuesta.

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En este proceso, ha sido fundamental la asistencia de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial en Salud Ambiental (Conasa), junto con los aportes del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Nacional de Salud (INS). Esta articulación de entidades estatales permite construir una hoja de ruta consensuada que elude esfuerzos desarticulados y garantiza la alineación con los requerimientos normativos existentes.

La administración distrital se encuentra en fase de elaboración de un acto administrativo que formalizará la adopción de la nueva guía metodológica, con la expectativa de que su implementación esté en marcha antes del cierre de 2026. Esta meta refleja el compromiso de adelantar acciones preventivas y de control en el marco de un modelo de gestión intersectorial, en el que las autoridades sanitarias y ambientales convienen directrices claras para la contención y el manejo adecuado del caracol gigante africano.

Expertos internacionales han analizado la expansión de esta especie y han señalado limitaciones en las metodologías tradicionales de control. Sus recomendaciones principales giran en torno al fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, tanto genético como geográfico; la estandarización estricta de protocolos operativos; y la promoción de campañas educativas permanentes orientadas hacia la comunidad, instituciones educativas y el sector agrario.

Por esta razón, las entidades públicas, gremios agropecuarios, instituciones académicas y la población en general han sido llamados a sumarse a las líneas de acción en materia de prevención, vigilancia y manejo seguro propuestas por las autoridades. El objetivo es garantizar la protección del entorno y preservar la salud colectiva mediante una participación activa y coordinada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el propósito de la guía metodológica para el manejo del caracol gigante africano en Cali?

La guía metodológica busca establecer procedimientos técnicos y coordinados que permitan a las autoridades distritales, sectoriales y comunitarias actuar de manera efectiva frente a la presencia del caracol gigante africano, priorizando la prevención, la vigilancia y la respuesta interinstitucional en cumplimiento de la normatividad.

¿Por qué es importante el modelo de gestión intersectorial propuesto para controlar el caracol gigante africano?

El modelo de gestión intersectorial es relevante porque promueve la colaboración entre diferentes organismos gubernamentales, sectores productivos y la sociedad, superando iniciativas aisladas y asegurando una respuesta integral que protege el entorno natural y la salud pública frente a los riesgos asociados a esta especie invasora.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.