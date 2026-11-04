Por: Noticiero 90 minutos

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El programa Mi Casa Bella ha sido diseñado para transformar la calidad de vida de muchas familias en Cali, con intervenciones enfocadas en baños, cocinas, pisos y sistemas de alcantarillado. De acuerdo con información proporcionada por 90 Minutos, esta iniciativa social busca responder a necesidades básicas de los hogares, facilitando condiciones más dignas y seguras. Con una inversión cercana a los $9.000 millones, los fondos provienen del empréstito denominado ‘Invertir para Crecer’, permitiendo una cobertura en distintas zonas urbanas de la ciudad.

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La propuesta contempla, para el año 2026, la entrega de 512 subsidios de mejoramiento habitacional, que corresponden tanto a beneficios ya asignados como a los que están proyectados. El proceso se desarrolla en dos etapas principales. En la primera convocatoria, se asignaron 208 subsidios por un valor superior a los $3.000 millones, enfocados en las comunas 4, 6, 10, 14, 15, 16 y 21 de Cali. Por su parte, la segunda etapa prevé 304 intervenciones adicionales, con una inversión estimada en $6.000 millones, ampliando el alcance en toda el área urbana, según lo explicado por María del Mar Mozo Muriel, secretaria de Vivienda Social y Hábitat. Se espera que la ejecución de estas nuevas intervenciones comience durante 2026.

Los subsidios del programa Mi Casa Bella están destinados, principalmente, a mejorar aspectos fundamentales de las viviendas. Así lo detalló Juan Carlos Guerra Lara, subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización, quien señaló que se priorizan arreglos en pisos, baños, cocinas y sistemas de alcantarillado, así como otras reparaciones esenciales que permitan reducir el llamado déficit cualitativo de vivienda, o sea, mejorar las condiciones de habitabilidad en inmuebles ya existentes. Hasta ahora, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat reporta un avance del 84 % respecto a la meta fijada para 2026.

Por ahora, las autoridades mantienen la revisión de documentos, visitas técnicas y validación de requisitos para definir qué hogares pueden acceder a estas ayudas. No obstante, la plataforma de inscripción aún no está habilitada, por lo que las familias interesadas deberán estar atentas a los anuncios oficiales para iniciar su postulación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A quiénes están dirigidos los subsidios del programa Mi Casa Bella en Cali?

Los subsidios están orientados a familias que habitan viviendas localizadas en varias comunas urbanas de Cali. En la primera convocatoria, los beneficios se asignaron a hogares de las comunas 4, 6, 10, 14, 15, 16 y 21, mientras que la segunda etapa abarca aún más sectores, siempre dentro del área urbana. La información fue confirmada por funcionarios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.

¿Qué obras y reparaciones incluye el subsidio de mejoramiento de vivienda en Cali?

Las obras financiadas por el programa Mi Casa Bella abarcan la adecuación de pisos, baños, cocinas y mejoras en los sistemas de alcantarillado. Según la dependencia encargada, también se pueden atender otras áreas de la vivienda que requieran intervenciones prioritarias, siempre bajo el objetivo de disminuir el déficit cualitativo de vivienda en la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.