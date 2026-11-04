Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El departamento administrativo de Presidencia de la República (Dapre) es nuevamente epicentro de controversia luego de las declaraciones ofrecidas por Carlos Ríos, actual director de la entidad. De acuerdo con lo expuesto ante la Comisión Segunda del Senado, Ríos denunció presuntas irregularidades en la celebración de contratos durante la administración anterior, liderada por Gustavo Petro. Según información compartida por la oficina de prensa de Abelardo de la Espriella, quien ejerce como jefe de Estado, estas supuestas inconsistencias habrían involucrado a 48 mujeres contratadas por medio de órdenes de prestación de servicios. Los contratos, pagados con recursos públicos, estarían relacionados con la presunta instrumentalización de estas colaboradoras para favorecer al entonces presidente Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta a estas manifestaciones, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar con el objetivo de esclarecer los hechos. Este proceso prevé llamar a testificar tanto a Laura Sarabia como a Angie Rodríguez, quienes fueron directoras del Dapre, además de requerir la declaración de Carlos Ríos y realizar inspecciones a la entidad para analizar la contratación durante ese periodo. La Presidencia, citada por El Espectador, notificó que estas diligencias buscan profundizar en los contratos firmados y determinar si existió un uso indebido de recursos públicos.

La controversia se intensificó por la situación de seguridad que actualmente enfrenta el director Ríos. Presidencia comunicó que, el 28 de octubre, personal de protección halló a tres individuos en el interior de su vivienda, quienes después fueron identificados y entregados a las autoridades. Entre los antecedentes de estas personas figuran cargos por homicidio y múltiples hurtos agravados. Asimismo, informaron que una figura sospechosa fue vista cerca del colegio donde estudian los hijos de Ríos, pero esta persona logró retirarse antes de que pudiera ser retenida por la Policía Nacional.

El gobierno nacional, a través de un comunicado oficial citado por El Espectador, expresó su solidaridad con el director Ríos y exigió que los hechos sean esclarecidos rápidamente por las autoridades. Además, se comprometió a brindar medidas adecuadas de protección para Ríos y su núcleo familiar, y reiteró el respaldo a la Fiscalía para que las investigaciones avancen sin presiones ni amenazas. El comunicado concluyó subrayando la importancia de que ningún servidor público se vea obligado a elegir entre su integridad y el cumplimiento de su deber.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la investigación preliminar de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el Dapre?

La investigación preliminar, según información de El Espectador, contempla el llamado a declarar de exdirectoras y del actual director de la entidad, junto con inspecciones a los contratos de prestación de servicios. Su propósito es establecer si hubo abuso de recursos públicos y si estas contrataciones estaban realmente vinculadas con el expresidente Gustavo Petro.

¿Qué medidas de protección recibió Carlos Ríos tras las amenazas y los incidentes en su vivienda?

De acuerdo con la Presidencia, se detectó la presencia de individuos con antecedentes delictivos en la residencia de Ríos y también movimientos sospechosos cerca del colegio de sus hijos. Tras estos eventos, el gobierno aseguró el refuerzo de medidas de protección para el director y su familia, además de exigir a las autoridades una rápida investigación para esclarecer si estos hechos están vinculados con las denuncias realizadas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.