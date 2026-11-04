En una ofensiva anticriminal sin precedentes llevada a cabo durante la noche y la madrugada en la capital de Norte de Santander, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, estuvo al frente de la Operación Némesis en Cúcuta. La intervención militar, policial y judicial, orientada a recuperar el control institucional y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía, dejó un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones de ciudadanos extranjeros vinculados a estructuras delictivas.
El operativo estuvo coordinado a través del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR – Cúcuta), diseñado para intervenir de manera sincronizada comunas críticas de la ciudad frente a delitos de alto impacto como el homicidio, el terrorismo, la extorsión, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Durante la revisión estratégica en el puesto de mando unificado (PMU), el mandatario supervisó la articulación de capacidades junto al Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, Migración Colombia y la Procuraduría.
¡EN CÚCUTA NO HAY TREGUA CONTRA LA CRIMINALIDAD!
Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta.Lee También
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¡A LAS 4:45 DE LA MADRUGADA YA REGISTRÁBAMOS 109 CAPTURAS, 49 ALLANAMIENTOS Y 32 EXPULSIONES!
Este balance preliminar también incluye 12 armas de fuego incautadas, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada por $500 millones.
Estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal.
¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA!
Estamos actuando, ejerciendo la autoridad y recuperando el control de nuestras ciudades.
Mi reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Pública, que durante toda la noche y la madrugada han trabajado con valentía, disciplina y compromiso para proteger a los colombianos. ¡Tienen todo mi respaldo y el agradecimiento de la Patria!
No vamos a descansar hasta devolverles la seguridad a los colombianos.
¡EN LA ERA DEL TIGRE, LA DELINCUENCIA NO TIENE DESCANSO NI ESCONDITE!
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026
Como se observa en el registro audiovisual de la operación, el despliegue incluyó la incursión táctica en zonas urbanas, la desarticulación de redes dedicadas a la instrumentalización de menores y extorsiones, así como la presentación formal ante las autoridades de cabecillas e integrantes de estructuras criminales y disidencias urbanas. Entre los resultados informados por el Gobierno se destacan la incautación de 12 armas de fuego, la confiscación de más de 10 kilos de estupefacientes y la recuperación de mercancía de contrabando evaluada en $500 millones.
Al cierre de la jornada operativa, el jefe de Estado reiteró el respaldo absoluto a los integrantes de la Fuerza Pública y envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en la frontera: “A los bandidos se les acabó la guachafita”, enfatizó, asegurando que el Estado mantendrá una presencia firme y sin tregua para liberar a los departamentos del yugo de la criminalidad.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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