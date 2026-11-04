En una ofensiva anticriminal sin precedentes llevada a cabo durante la noche y la madrugada en la capital de Norte de Santander, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, estuvo al frente de la Operación Némesis en Cúcuta. La intervención militar, policial y judicial, orientada a recuperar el control institucional y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía, dejó un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones de ciudadanos extranjeros vinculados a estructuras delictivas.

Sigue a PULZO en Discover

El operativo estuvo coordinado a través del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR – Cúcuta), diseñado para intervenir de manera sincronizada comunas críticas de la ciudad frente a delitos de alto impacto como el homicidio, el terrorismo, la extorsión, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Durante la revisión estratégica en el puesto de mando unificado (PMU), el mandatario supervisó la articulación de capacidades junto al Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, Migración Colombia y la Procuraduría.

Como se observa en el registro audiovisual de la operación, el despliegue incluyó la incursión táctica en zonas urbanas, la desarticulación de redes dedicadas a la instrumentalización de menores y extorsiones, así como la presentación formal ante las autoridades de cabecillas e integrantes de estructuras criminales y disidencias urbanas. Entre los resultados informados por el Gobierno se destacan la incautación de 12 armas de fuego, la confiscación de más de 10 kilos de estupefacientes y la recuperación de mercancía de contrabando evaluada en $500 millones.

Al cierre de la jornada operativa, el jefe de Estado reiteró el respaldo absoluto a los integrantes de la Fuerza Pública y envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en la frontera: “A los bandidos se les acabó la guachafita”, enfatizó, asegurando que el Estado mantendrá una presencia firme y sin tregua para liberar a los departamentos del yugo de la criminalidad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.