Por: El Espectador

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La situación de orden público en el departamento de Cauca continúa siendo crítica, tras un nuevo ataque terrorista registrado en la mañana del 4 de noviembre en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía. Según confirmó El Espectador citando fuentes de la Policía de Cauca, hacia las 10:55 a.m. un vehículo adaptado con explosivos tipo tatucos detonó a 500 metros de la estación de Policía local, sobre la vía Panamericana. El atentado dejó como saldo un civil muerto, identificado como hijo de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación, y dos personas más resultaron heridas y están siendo atendidas médicamente.

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La Policía informó que, después del ataque, unidades especializadas en investigación criminal y antiexplosivos fueron desplegadas con el apoyo del Ejército Nacional para verificar el área y descartar la existencia de otros explosivos. Aunque aún no se ha confirmado la autoría del atentado, El Espectador reporta que en la zona tienen presencia disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

El impacto fue registrado en videos que circularon en redes sociales, donde se aprecian viviendas destruidas y escenas de dolor; la comunidad cubrió el cuerpo del fallecido con un trapo rojo y una tapa de icopor, y solicitó insistentemente una sábana blanca para cubrirlo por completo. Desde su cuenta en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella expresó su rechazo, lamentó la pérdida de vidas inocentes y aseguró que los autores serán buscados y capturados. De la Espriella afirmó también que no se cederá ante la intimidación ni el terrorismo en la región y que todas las capacidades de la fuerza pública han sido puestas a disposición para capturar a los responsables.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lamentó el ataque en el que murió el hijo de un funcionario de la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao; instó a las autoridades a esclarecer los hechos y proteger de manera inmediata a los habitantes del área, debido a los daños humanos y materiales reportados.

Este atentado es el más reciente dentro de una escalada de violencia en Cauca. Solo tres días antes, el 1 de noviembre, una motocicleta cargada con explosivos causó daños en un centro de salud y viviendas en Balboa, dejando cinco heridos. El Ejército desplegó entonces tropas de la Brigada 29 para asegurar la zona. Los ataques han sido atribuidos preliminarmente a la estructura Carlos Patiño, también bajo la órbita de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Antes, el 31 de octubre, una motocicleta bomba destruyó nuevamente el peaje El Mango en la vía Panamericana, causando daños materiales y lesiones leves a dos trabajadoras. Este episodio se suma a otro ataque previo el 12 de octubre en el mismo lugar.

De acuerdo con los reportes oficiales consultados por El Espectador, la escalada violenta en Cauca representa una grave amenaza para la seguridad de la población civil y de la fuerza pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los presuntos responsables de los ataques recientes en Cauca?

De acuerdo con la información de El Espectador y reportes de la Policía y el Ejército, los principales sospechosos detrás de los recientes atentados en Cauca son las disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, particularmente la estructura Carlos Patiño, señalada preliminarmente en varios de los ataques con explosivos.

¿Cómo afectan estos atentados terroristas a la comunidad de Cauca y qué medidas han tomado las autoridades?

Estos atentados han producido víctimas mortales y heridos, además de la destrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública, lo que aumenta la vulnerabilidad y temor en la población de Cauca. En respuesta, la Policía y el Ejército han desplegado unidades especializadas en investigación, antiexplosivos y control territorial para proteger a la comunidad y buscar a los responsables, según la información divulgada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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