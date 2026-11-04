Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Más de 160 integrantes de las fuerzas militares llegaron recientemente al municipio de Planadas con el objetivo de reforzar la seguridad local, tras el ataque con explosivos que tuvo lugar la noche del domingo 1 de noviembre. Este refuerzo se compone de unidades entrenadas en operaciones urbanas, expertos en el manejo de artefactos explosivos y equipos especializados en la atención de emergencias, de acuerdo con la información oficial difundida por la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

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Según la fuente, el despliegue militar fue una orden directa de la Sexta Brigada, que dispuso el envío del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 9, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos conocido como MARTE y el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres número 80 (BIADE 80). Estos grupos especializados asumieron la tarea de ejecutar labores de registro y control en diferentes sectores del municipio. Su misión principal es apoyar tanto en la identificación como en la neutralización de amenazas que puedan comprometer la seguridad de los habitantes.

Uno de los resultados significativos de este operativo fue la destrucción controlada de un cilindro bomba, que había quedado sin explotar después del ataque inicial. La intervención, liderada por los integrantes del grupo MARTE, permitió eliminar el riesgo que representaba este artefacto para la comunidad y para el personal militar presente en la zona. Las autoridades insisten en que continúan las actividades de inspección y búsqueda, con el propósito de detectar y eliminar cualquier otro elemento explosivo que suponga una amenaza para la población.

La Sexta Brigada destacó que las operaciones militares siguen en desarrollo en coordinación con otras entidades de autoridad, mientras prosiguen las investigaciones orientadas a identificar y capturar a los responsables del atentado. Este refuerzo y presencia militar tienen como fin fortalecer la protección de los habitantes y contrarrestar la situación de inseguridad que afecta actualmente a Planadas. La llegada de estos más de 160 uniformados demuestra el compromiso de la fuerza pública por responder ante los hechos violentos recientes, los cuales han dejado víctimas y pérdidas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos militares llegaron a Planadas tras el ataque con explosivos?

De acuerdo con la información divulgada por la Sexta Brigada del Ejército Nacional, más de 160 militares fueron enviados a Planadas con la finalidad de fortalecer la seguridad después del ataque ocurrido la noche del domingo 1 de noviembre.

¿Qué unidades especializadas del Ejército participaron en la operación en Planadas?

Según datos oficiales de la Sexta Brigada, en el municipio participaron el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 9, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos MARTE y el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres número 80 (BIADE 80).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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