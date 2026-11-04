El patrullero Edwin Mateus murió el 13 de mayo de 2024 en circunstancias que su familia se niega a aceptar como accidentales. De acuerdo con la versión oficial, el uniformado falleció por inhalación de monóxido de carbono en una estación de gasolina en Sibaté, Cundinamarca, luego de haberse introducido en un cuarto donde funcionaba una máquina encendida. Sin embargo, su madre y su hermana aseguran, en entrevista con el programa Bajo Sospecha, de Pulzo, que los hallazgos de la necropsia y las evidencias físicas contradicen esa explicación.

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La hermana del patrullero fue una de las primeras en advertir irregularidades en el reporte médico legal.

“Él presentaba líquido hemático, o sea, sangre en el abdomen, en el cerebro y en riñones. Pues realmente el monóxido de carbono no hace ninguna de estas reacciones. Eso me llamó mucho la atención. También me causa curiosidad porque no están reflejados los golpes. Porque físicamente se ven, pero en el escrito no se encuentran”, explicó ante las cámaras del programa.

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A esas inconsistencias se sumó el estado del teléfono celular del patrullero, que la familia recibió un día después del fallecimiento, tras insistir reiteradamente.

“Me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba”, señaló la hermana, quien además indicó que el dispositivo registraba ingresos al perfil personal del uniformado dentro del sistema de la Policía —conocido como PSI— desde varias ubicaciones, incluso después de su muerte.

La madre, Sandra Forero, recordó que en la velación los asistentes notaron marcas visibles en el rostro de su hijo, a pesar de que ese detalle tampoco constaba en ningún documento oficial.

“Yo al él sí le vi unos golpes en la cara, y ya a medida que fue pasando las horas se le empezó a notar más, y la gente empezó también a murmurar, y todos decían, él está golpeado, ¿Qué pasó con él?”, relató.

Para la familia, la institución no solo falló en proteger al patrullero, sino que ha obstaculizado el acceso a la información desde el primer momento. Forero resumió su dolor con una frase que condensa diez años de servicio terminados en tragedia:

“La policía me lo dejó solo. Él entró joven, alegre. Y a mí me lo entregaron en un cajón”, dijo la madre.

¿Qué dice la necropsia del patrullero Edwin Mateus sobre su causa de muerte?

El documento de medicina legal menciona alta concentración de monóxido de carbono en el cuerpo, pero la familia señala que ese hallazgo aparece como secundario a otra causa no especificada con claridad. Además, aseguran que el dictamen también dice “Muerte violenta por establecer”. La presencia de líquido hemático en abdomen, cerebro y riñones es, de acuerdo con la hermana del patrullero, incompatible con una intoxicación por ese gas.

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¿Qué acciones legales ha tomado la familia del patrullero Mateus para evitar el archivo del caso?

La familia presentó apelaciones y múltiples derechos de petición ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía, que en menos de dos años ya intentaba cerrar el expediente. Además, interpuso acciones de tutela para acceder a información restringida y elevó denuncias ante la Procuraduría General, sin resultados visibles hasta el momento.

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