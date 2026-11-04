El asesinato de un hombre de nacionalidad venezolana dentro de un hotel del centro de Bogotá continúa bajo investigación. El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre en el establecimiento Casa Santa María, ubicado en la carrera 10.ª con calle 22, en el barrio San Diego.

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Mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantan las inspecciones en el segundo piso del inmueble, comienzan a conocerse detalles sobre las posibles pistas que podrían ayudar a esclarecer el crimen.

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De acuerdo con información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, los investigadores estarían examinando una antigua historia relacionada con el propietario del edificio: el asesinato de un sacerdote ortodoxo ocurrido en ese mismo lugar hace más de una década.

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Fuentes judiciales consultadas por El Tiempo señalaron que la víctima tenía aproximadamente 33 años, era de nacionalidad venezolana y se encontraba en el establecimiento junto a su esposa y sus dos hijos.

Según la reconstrucción preliminar conocida por ese medio, dos hombres armados habrían ingresado al lugar, identificado al ciudadano y disparado contra él. Posteriormente, los presuntos responsables escaparon en motocicletas que, al parecer, los esperaban en las afueras del hotel.

La víctima se encontraba de paso por Bogotá, según las fuentes citadas en el informe periodístico.

Por ahora, las autoridades recopilan grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores, además de testimonios de personas que pudieron presenciar movimientos sospechosos antes o después del homicidio.

El antecedente del sacerdote asesinado en el mismo edificio

Una de las pistas que estarían revisando los investigadores tiene relación con un crimen ocurrido en mayo de 2012. En esa oportunidad, el sacerdote ortodoxo Jesús María Parra Lozano fue asesinado por sicarios en el mismo inmueble donde actualmente funciona el hotel Casa Santa María.

El religioso era conocido en el sector como ‘el padre Chucho 2’, debido a que algunas personas lo comparaban con el reconocido sacerdote católico. Según la información publicada por El Tiempo, Parra Lozano utilizaba parte del edificio para realizar ritos de sanación y congregar a sus seguidores.

Además, era el propietario del inmueble de nueve pisos en el que actualmente funcionan los alojamientos. Las investigaciones de la Fiscalía sobre aquel homicidio apuntaron a un posible ajuste de cuentas. Una de las versiones recogidas por El Tiempo señala que el sacerdote habría tenido otro predio en la calle 22 con Caracas, que presuntamente fue ocupado por integrantes de una organización delincuencial conocida como ‘La Fortaleza’.

Según esa versión, el religioso habría logrado desalojar a las personas que ocupaban el inmueble, que supuestamente era utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico. La hipótesis investigativa de entonces apuntó a que el crimen habría sido una retaliación por ese conflicto.

Por ese asesinato, Yesid Alejandro López y Pedro Luis Mapalacios fueron condenados a 27 años y tres meses de prisión por el delito de homicidio, de acuerdo con los antecedentes citados por el medio.

Disputa familiar por los bienes del sacerdote también estaría bajo revisión

Después de la muerte de Parra Lozano, habría surgido otro conflicto alrededor de los bienes que estaban a su nombre. Según la información conocida por El Tiempo, al menos 25 familiares habrían protagonizado una disputa por la titularidad de los inmuebles que pertenecían al religioso.

Este antecedente también hace parte de las pistas que podrían ser relevantes para los investigadores, aunque hasta el momento no se ha establecido una conexión directa entre esa disputa y el asesinato del ciudadano venezolano.

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Las autoridades también estarían revisando la posible presencia y actividad de integrantes de ‘La Fortaleza’, organización señalada de tener influencia en esa zona del centro de Bogotá y a la que se le atribuyen actividades como microtráfico, extorsiones y prostitución.

Por ahora, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada como el móvil del homicidio ocurrido el 2 de noviembre. El CTI continúa recopilando pruebas para identificar a los responsables y establecer por qué el hombre fue atacado dentro del hotel.

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