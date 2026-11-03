Las autoridades buscan a Emanuel Alejandro Fernández, un adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 30 de octubre de 2026, cuando fue visto por última vez en Bogotá. Para ayudar a localizarlo, fue activada una alerta rosa con su fotografía, descripción física y los datos que pueden facilitar su identificación.

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Ayudemos a buscar a Manuel Alejandro Fernández, es hijo de una operadora de @LaRolitaBog y está desaparecido desde el viernes 30 de octubre, favor rt. pic.twitter.com/y45N5Giqo7 — Manuel Salazar (@manolitosalazar) November 2, 2026

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El cartel de búsqueda muestra al joven sonriendo, con cabello negro y corto, peinado hacia adelante, y una prenda azul oscuro de cuello alto. Según la información difundida, Emanuel mide 1,76 metros, es de contextura delgada, tiene piel trigueña y ojos negros.

Uno de los elementos que puede ayudar a reconocerlo es la ropa que llevaba cuando desapareció. El reporte indica que vestía un pantalón de jean azul, un saco negro de algodón y botas grises de material sintético. Estos detalles fueron incluidos en la alerta para que quienes lo hayan visto puedan aportar información.

(Vea también: La tétrica historia del joven de 21 años que desapareció y terminó en las manos de peligrosa red)

El documento también registra varias señas particulares: Emanuel tiene un piercing en la nariz y perforaciones en ambas orejas. Las autoridades difundieron estos datos junto con sus características físicas para ampliar las posibilidades de identificación y obtener pistas sobre su ubicación.

La última vez que se tuvo noticia del adolescente fue el viernes 30 de octubre en Bogotá. La alerta rosa fue activada el lunes 2 de noviembre a la 1:00 de la tarde, con el propósito de movilizar a la ciudadanía y facilitar la recepción de información que permita establecer qué ocurrió con el menor.

Las personas que tengan datos sobre el paradero de Emanuel Alejandro Fernández pueden comunicarse al número celular 302 803 1183, habilitado en el cartel de búsqueda. También está disponible la línea de emergencias 123 para entregar cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo.

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